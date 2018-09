Horóscopo de hoy de Josie Diez Canseco: 14 de septiembre de Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy tus familiares criticarán duramente la relación prohibida en la cual te has involucrado, estarás avergonzado pero te negarás a terminar tu romance con esa persona. Tu personalidad y firmeza será admirada entre tus compañeros de trabajo. Número de suerte 20.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Hoy tu pareja apaciguará tu irá y te hará entrar en razón a base de palabras tiernas, tu actitud cambiará y decidirás ser más tolerante y comprensivo. Tu talento mejorará tu panorama laboral. Número de suerte 6.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Terminarás el día con mucho desánimo debido a las discusiones que se originarán por la actitud dominante de tu pareja, tratarás de solucionarlo pero no hallarás una salida positiva, espera. Tus inversiones van por buen camino, no te preocupes tanto, relájate. Número de suerte 11.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Tú serás quien dominará la situación en tu romance, tu pareja no mostrará objeción alguna y al contrario apoyará cada una de tus decisiones. Tu economía no alcanzará mayores proporciones pero te bastará para sobrevivir. Número de suerte 9.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Evitarás a las personas negativas y le pedirás a tu pareja pasar el día en un lugar tranquilo y lejos de los demás, hoy tus deseos serán cumplidos al pie de la letra. Problemas laborales influenciarán en tu rendimiento, trata de no darles tanta importancia. Número de suerte 3.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: La soledad te abordará desde tempranas horas del día, buscarás consuelo en una amistad de años y sin pensarlo te involucrarás sentimentalmente con él. Tus relaciones de trabajo mejorarán sigue esforzándote. Número de suerte 18.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Hoy estarás tentada a iniciar dos romances simultáneamente, te resultará difícil alejarte de ambas personas porque las dos te brindarán el cobijo y el romance que nunca antes habías experimentado. Entras en una etapa de estabilidad económica. Número de suerte 2.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Un romance que mantenías oculto hoy decidirá darse a conocer, ten cuidado tu actual pareja será quien resulte más lastimada con tu mala acción. Tus finanzas permanecerán difíciles pero no perderás las esperanzas. Número de suerte 14.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Se te presentarán muchas posibilidades de conquista, pero evitarás complicar tu actual situación sentimental con aventuras sin importancia. En tu centro laboral tendrán en cuenta tus opiniones, es hora de lucirte. Número de suerte 12.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Evitarás lucirte en público con tu nueva pareja porque sabes que aún tus sentimientos no están bien definidos, hoy tendrás que luchar contra tus propias emociones. Revisarás papeles archivados y encontrarás un documento extraviado. Número de suerte 5.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Tu amor será correspondido, pero no te conviene entregarlo todo ya que hoy tu pareja te hará una petición que no te agradará y no sabrás como esquivarlo. Vivirás el día con optimismo y dejarás tus problemas laborales en manos de Dios. Número de suerte 7.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: En el amor habrá alguien que estará muy interesado en ti, pero aún no mostrará señales de afecto, ten paciencia hoy podrías pasar el día a su lado. Un pago de dinero que te ocasionaba muchas molestias será cancelado hoy. Número de suerte 8.

Fuente: whatthegirl.com