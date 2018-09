¡Insólito! Una perra es “asistente” en un club paraguayo

FOX Sports

El Club 2 de Mayo fue noticia internacional en las últimas horas, luego de que se conozca la historia de “Tesapara”, una perrita que se convirtió en “ayudante” de Carlos Jara Saguier, el entrenador del equipo.

Las redes sociales transformaron en masiva a esta historia, que tiene como protagonistas a la ahora mascota oficial del equipo y a su técnico, que hasta le da un lugar en el banco

“Le invité un pedazo de empanada y desde ese día no se despega de mí cada vez que llego a trabajar. Me recibe y ya no se despega”, comentó el DT.