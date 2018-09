Instagram podría sumar una app exclusiva para compras

Es posible que pronto contemos con una nueva app bajo el ecosistema de Instagram, exclusiva para compras.

Según mencionan en The Verge, Facebook está planeando explotar la buena racha que tienen las marcas en Instagram, implementando una nueva dinámica. Está trabajando en una nueva app, independiente de Instagram, con funciones exclusivas para usuarios listos para comprar los productos de sus marcas favoritas.

Recordemos que Instagram, ya tiene algunas características orientadas a las compras, con su Instagram Shopping, que permite que las marcas etiqueten sus productos en las fotografías, añadiéndoles precios, directamente en la app. Esto capta la atención de los usuarios y los guía en un proceso de compra que termina en la web de la marca.



Sin embargo, esta nueva app promete una experiencia más simple y directa. Una estrategia interesante tanto para los usuarios, que ya están familiarizados con la exposición de sus productos favoritos en Instagram, y para las marcas que ya cuentan con una audiencia fiel, y una plataforma con todos los condimentos para el comercio electrónico.

Las fuentes de The Verge mencionan que esta app está en desarrollo, pero no han brindado detalles sobre sus características o fecha de lanzamientos. Por el momento, no deja de ser un concepto o está en una etapa de prueba muy temprana, así que es posible que nunca vea la luz.

El equipo de Instagram no ha dado comentarios al respecto, así que habrá que esperar para ver si Facebook lleva su apuesta al siguiente nivel.

Fuente: wwwhatsnew.com