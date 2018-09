Isla Margarita, el paraíso turístico que desoló la crisis venezolana

Terminan las vacaciones y el principal atractivo turístico de Venezuela registra su peor temporada, con el 10% de turistas que hace seis años, negocios cerrados y playas vacías

“Es la temporada más deprimida que hemos tenido, la realidad es evidente. Si el 90% de los ingresos de los venezolanos se va en comida, quién va a estar haciendo turismo, pero el potencial que tenemos es enorme. Hace 12 años no teníamos infraestructura y teníamos los turistas, ahora tenemos la capacidad y no tenemos quien venga”, dice Eduard Noguera, presidente de la Cámara de Comercio del Estado de Nueva Esparta, que afilia a ese sector en la isla.

La crisis ha empujado a las aerolíneas a reducir o cerrar operaciones por la imposibilidad de adquirir divisas para costear el funcionamiento. La reducción de las conexiones aéreas es una de las situaciones que más afecta a la isla. Colombia, Brasil y Trinidad son los puntos desde donde se puede llegar directamente y para el extranjero el tipo de cambio hace muy barato el viaje, pero son pocos los vuelos. Liliana Obrego, de Medellín, tomaba sol en Playa El Tirano y este agosto visitó por primera vez Margarita. Pasó cinco días allí con apenas 500 dólares, una quincena de su sueldo como asistente administrativa. “Todo me parece baratísimo acá, pero lo que me llama la atención es ver tanta comida en los hoteles y tanta hambre en la calle “, dice.

En Margarita hay otra isla, la de los emprendedores gastronómicos que han logrado devolver el golpe a la crisis. Oswaldo Páez es uno de ellos. Abrió Amaranto en Pampatar hace cinco años y este 2018 aún mantiene sus mesas llenas. Una particular propuesta que combina un restaurante con una galería de arte y una librería ha logrado sortear la escasez de productos con la tropicalización de las recetas. En Amaranto, por ejemplo, las mimosas no se hacen con jugo de naranja, sino de tomate de árbol. “Una semana tenemos cervezas, otra no. Es difícil trabajar así, pero nos la hemos ingeniado. El tema de la reconversión y la estampida de los muchachos del país es lo que más nos preocupa. En dos semanas se me fueron 5 personas, y conseguir gente con talento, tercos como nosotros, es difícil. Muchos viven del otro lado de la isla y hay que asegurarles el transporte, porque nadie quiere perder su salario en transporte. Aquí seguimos, pero todos los días pienso en cerrar”, cuenta Páez.

En la zona de La Asunción la gastronomía también mantiene un foco de actividad. Desde hace dos años una feria de comida y productos artesanales que se realiza los sábados se ha convertido en un lugar de encuentro. Una serie de restaurantes de gran nivel también ha dado vida a ese pueblo de casas de colores y una hermosa catedral de 1500, de las más antiguas en el país.

Eduard Noguera, del gremio del comercio, refiere que la mayoría visita la isla por sus playas, de las mejores de Venezuela, pero todavía no se reconoce el valor gastronómico de una isla donde hay cuatro escuelas de cocina. “El nicho de la comida está por explotar, somos fieles creyentes de que en la Venezuela que vendrá esa será una razón más para visitar a Margarita”.