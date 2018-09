Jhiery Fernández: ‘Al fin vamos a ver justicia, al fin la verdad saldrá a luz’

Está próximo a cumplir cuatro años en la cárcel de San Pedro. Pasó un mes en espacio más peligroso del penal, donde se toma represalias contra los acusados de violación

Su caso es dramático por dónde se lo vea. Jhiery Fernández, un joven médico que iniciaba sus estudios para especializarse, está próximo a cumplir cuatro años detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro de La Paz. Fue condenado a 20, por la violación del bebé Alexander, caso que generó consternación en 2014.

“Al fin vamos a ver justicia, al fin la verdad va a salir a la luz. Yo he sostenido siempre mi inocencia, que pena que la verdad salga a la luz”, afirma el profesional de salud a través de su abogado defensor, Cristian Alanes.

En las últimas horas se reveló una grabación que podría dar un giro a su caso. La juez Patricia Pacajes, que emitió la sentencia, en medio de una charla con amigos, admitió que “cuando empieza el juicio, yo sabía que era inocente”. Ese audio y no así las 11 pruebas judicializadas que presentaron en todo este tiempo, podría ser la clave para que recupere su libertad.

“El bebé Alexander jamás fue ultrajado ni mucho menos víctima de una agresión sexual. Hemos presentado pruebas periciales que lo liberaban de cualquier culpa, pero en su momento las han obviado y no nos han escuchado”, relata el jurista.

Comenta que Fernández “está más tranquilo” y “esperando que se haga justicia”. Se prevé que en un plazo de unos tres días tenga lugar una audiencia en la que se dirimirá un recurso de cesación a la detención, además de otras acciones de apelación activadas ya hace tiempo.

Audio en el que la juez admite la inocencia:

Llegó a pasar todo un mes en “La Grulla”, el sector de mayor peligro dentro de la cárcel, donde suelen asumir represalias contra los acusados de violación a menores. “No salía nada más que para hacer sus necesidades biológicas y en la noche, para no ser agredido”, relató Alanes.

Ahora la situación es diferente. Hace un tiempo fue trasladado a ‘La Posta’ e incluso se encarga de la atención médica de otros privados de libertad. Su sueño es abandonar la cárcel y retomar sus estudios para especializarse.

“Esperamos, mediante Dios que pueda recobrar su libertad. El 15 de diciembre fue detenido y en unos meses ya cumplirá cuatro años encarcelado. Hay una reparación de daños pendiente, se le ha ocasionado una muerte civil, además de la afectación moral a la familia”, comenta el jurista.

Su mamá, Norma Sumi, no deja de llorar. Espera que con esa grabación y las otras pruebas que existen su hijo pueda quedar libre. “Cuando ha acabado el juicio, le he ido a decir a la juez ‘doctora por qué a mi hijo le has hecho sabiendo que era inocente‘. Y ella me ha dicho ‘mucha presión, mucha presión señora, pero Dios es grande, tu hijo es inocente’. Así me dijo la doctora Pacajes, mucho le han presionado”, contó la mujer esta jornada.

La juez que admitió la inocencia del médico se negó a comentar la grabación e incluso reconocer su voz. “En ningún momento yo he confesado, yo no sé de dónde sacan esa información; en ningún momento dije es inocente, se presume su inocencia es otra cosa hasta que se ejecute la sentencia”, justificó, en entrevista con ATB.

