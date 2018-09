John Legend hace historia convirtiéndose en el actor negro en ingresar en la élite EGOT

El actor es la persona número 13 que logra ganar un Emmy, un Oscar, un Grammy y un Tony, los cuatro premios más importantes de la industria del entretenimiento.

El sueño de cualquier persona que se dedique al showbusiness es que algún día sus compañeros reconozcan su trabajo entregándoles algún premio. La mayor aspiración de los actores, por ejemplo, es ganar un Oscar. Los que se dedican a la música siempre tienen un sitio guardado en su estantería por si les dan un Grammy. En el mundillo del teatro tener un galardón como el Tony te hace entrar inmediatamente en una nueva dimensión. Y ahora que la televisión se ha convertido en el medio de entretenimiento predilecto en todo el mundo, ya no eres nadie si no tienes un Emmy en casa.

¿Pero qué pasa cuando lo consigues? ¿Se acabaron los motivos por los que luchar? No necesariamente. En ese caso, los hay que se tiran a la piscina y hacen de su carrera profesional una suerte de partida al Pokemon Go: no descansan hasta hacerse con todos.

El problema es que no todo el mundo está preparado para lograr semejante hazaña. De hecho, hasta ayer en este grupo de élite solo había 12 nombres; siendo Audrey Hepburn, Mel Brooks, Rita Moreno y Whoopi Goldberg los más famosos de ellos.

Pero anoche, de golpe, hubo tres artistas que entraron por la puerta grande en el club, aunque fue una mujer, Chrissy Teigen, la que más lo celebró. Claro que cómo no hacerlo siendo uno de ellos su marido John Legend, que gracias a su labor como productor ejecutivo en una nueva versión emitida en directo por televisión del musical Jesucristo Superstar, ganó anoche un Emmy creativo que le convierte en el nuevo miembro de la realeza cultural estadounidense.

Aunque Legend compartió su alegría con sus seguidores con la típica foto sujetando el premio en la que también aparecían los míticos Andrew Lloyd Weber y Tim Rice, los otros nuevos miembros del club EGOT; fue su mujer la que nos ha dejado para la posteridad el vídeo que mejor representa lo que significa alcanzar algo así.

Lo hemos visto en su Instagram, donde después de hacer una cobertura de la noche, se despidió subiendo un clip de su marido ya en casa colocando el trofeo junto a los diez Grammy que ya tiene, el Oscar y el Toni, entre otros muchos galardones.

Y ojo que podría no ser el único que se lleve a casa este año. Anoche se entregaron los Emmys más técnicos, pero la semana le toca el turno a las categorías más potentes y en esas Legend también tiene una candidatura a Mejor actor por su papel de Jesucristo en el famoso musical.

Un premio que esperamos no gane porque eso significaría que nuestro Antonio Banderas, que compite también en la misma categoría por su papel de Picasso, ha perdido. Quien tampoco estaría bien que perdiera sería Penélope Cruz, que si gana por meterse en la piel de Donatella Versace ya solo necesitaría un Tony y un Grammy para igualar a Legend. ¿Acaso alguien duda de que si Pe quisiera no lo conseguiría?

