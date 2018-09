José “Pepe” Mujica opinó que la crisis en Venezuela “no es culpa de Maduro”, sino de la riqueza petrolera

El ex guerrillero también resaltó que este modelo económico, delineado por el chavismo (gobernante desde 1999), “terminó destrozando” el trabajo nacional, principalmente los sectores relacionados con la actividad agropecuaria. “En el campo venezolano no hay nadie, no hay una cabeza de ganado, no hay nada“, resaltó. Por ello, “cuando se produce la crisis del precio del petróleo, Venezuela queda descalza porque no tiene producción interna de comida y eso no se arregla por arte de magia“, dijo Mujica.