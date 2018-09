Joselito Vaca: “Todos los días trabajamos en la definición”

El capitán de Blooming afirmó que les está faltando efectividad, razón por la cual han resignado puntos como en su último partido cuando cayeron ante Universitario.

A pesar de que los 15 goles lo convierten en el sexto equipo más letal del Clausura, a Blooming le falta más efectividad y de ello son conscientes sus jugadores. Joselito Vaca reveló que todos los días trabajan en la definición para que los triunfos no se les escapen de las manos, como sucedió en su último partido en la derrota de visitante ante Universitario (2-1).

“Se falló varias situaciones de gol y ello acabó pesando en el resultado. En dos minutos nos remontaron. Fuimos muy superiores y nosotros no imaginábamos que perdamos. Fue un partido de esos que te marcan”, sostuvo el capitán celeste. Agregó que en este torneo han tenido bastantes ocasiones para anotar, pero que están errando mucho.

El volante de Blooming ha vuelto a recuperar la titularidad desde la llegada de Erwin Sánchez, que lo utiliza como enganche, donde más ha rendido en su carrera, pese a que en sus inicios en la Tahuichi era volante de marca. Así llegó a Oriente y luego fue utilizado más arriba como un jugador determinante en los pases y con bastante definición.

Vaca explicó que en el anterior torneo le pasaron factura las lesiones que tuvo, que le impidieron estar al 100% en la parte física. “No entrenar a la par de tus compañeros te disminuye y eso fue lo que me pasó. Hoy he trabajado sin interrupciones y ello me está permitiendo rendir a plenitud”, afirmó el jugador, que el 12 de agosto cumplió 36 años. El futbolista explicó que Erwin Sánchez le está pidiendo que no salga mucho del medio y que acompañe más a los atacantes, de esa manera se ganará mayor juego ofensivo.

Ayer, en el retorno a las prácticas tras tres días de descanso, Sánchez ordenó un trabajo físico intenso. Hoy el entrenamiento será en doble turno, en la sede del club.

Dos o tres retornos

En la fecha 10 del Clausura puede darse el regreso de tres jugadores en el onceno celeste. Uno de ellos puede ser Hugo Suárez, que ya se integró a las prácticas para ganar ritmo de competencia. Será decisión de Sánchez elegir en colocar en el arco a Suárez o a Rubén Cordano.

Por el lateral derecho, Robert Cueto espera su oportunidad luego de recuperarse de la lesión que sufrió en el clásico cruceño. Hasta ese partido el defensor era uno de los fijos de ‘Platiní‘. También estará listo para volver el lunes el argentino César ‘Picante‘ Pereyra tras cumplir un periodo de recuperación de tres semanas. El atacante puede ser el acompañante de Gustavo Britos.

Tras el receso por la fecha FIFA, Blooming visitará el 15 de este mes a Nacional Potosí y el 20 recibirá a Sport Boys, en el Tahuichi.

Fuente: diez.bo