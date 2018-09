Jueces corresponsables del fallo dicen que audio de Pacajes es personal y se acogen a reserva del caso

Roberto Mérida y Gladys Guerrero, jueces que también integran el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz, que condenó al galeno Jhiery Fernández, aseguran que en su momento consideraron todos los elementos dentro del proceso bebé Alexander. Se mantienen en su cargo y considerarán la cesación para el médico.

Jueces dicen que audio de Pacajes es personal y se acogen a reserva del caso

Los dos administradores de justicia, junto a Patricia Pacajes (centro), emitieron el veredicto unánime. Foto: internet.

Roberto Mérida y Gladys Guerrero, jueces que también integran el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz, se presentaron esta jornada a brindar sus declaraciones sobre el caso bebé Alexander ante el Tribunal Disciplinario del Consejo de la Magistratura.

Afirmaron que la grabación en la que supuestamente se escucha la voz de la jueza Patricia Pacajes es a “título personal” y prefirieron acogerse a la reserva que existe sobre el proceso, aunque aseguraron que en su momento consideraron todos los elementos tanto de la Fiscalía como de la defensa del médico Jhiery Fernández.

“Ese audio, si es que es la voz de la doctora Pacajes, es a título personal de la doctora Pacajes (…) Se ha hecho una valoración integral del tema y es un voto unánime del caso. Todo se ha valorado”, afirmó Mérida.

Mientras que Guerrero indicó que “el proceso ha sido declarado en reserva, no voy a hacer declaraciones. Me remito al contenido de la sentencia, no puedo hacer ninguna otra declaración más, nosotros seguimos trabajando”.

A diferencia de Pacajes, ambos administradores de justicia no fueron suspendidos y evaluarán el pedido de cesación a la detención preventiva presentado por el médico condenado a 20 años de cárcel, el próximo lunes.

“No vamos a ser alejados del cargo, vamos a seguir trabajando. Este proceso es de hace mucho tiempo atrás, ha sido declarado en reserva, la reserva continúa, no se ha levantado”, agregó el juez Mérida.

Mientras que el abogado de Ferrnández, Cristian Alanes, solicitó un proceso penal y otro disciplinario contra los otros dos jueces del Tribunal Décimo de Sentencia, porque el dictamen emitido fue mediante una decisión unánime, y a su juicio, ambos también tendrían grado de responsabilidad.

Esta jornada se presentó ante la misma instancia disciplinaria la jueza Pacajes. Evitó dar declaraciones y solo aseguró que no es una “delincuente”. Fue notificada sobre su suspensión sin goce de haberes mientras se realice la investigación sobre el audio.

