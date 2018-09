Jueces rechazan libertad de Jhiery y mantienen en la cárcel al médico

Después de más de 10 horas de audiencia de cesación a la detención preventiva, el Tribunal Décimo de Sentencia Penal de La Paz rechazó por unanimidad el pedido de libertad del médico Jhiery Fernández, acusado por la violación y muerte del bebé Alexander en 2014, pese al audio de la jueza, Patricia Pacajes, que aseguró que el acusado es inocente. La decisión de los jueces, que se tomó a las 2:05 de la madrugada, se debió a que la defensa no desvirtuó los riesgos procesales.

Félix Fernández, padre de Jhiery, dijo que “se perdió una batalla, pero no la guerra. Continuaremos pidiendo justicia, vamos a hacer lo imposible”.

Familiares y amigos del galeno, que hicieron vigilia bajo la lluvia y con un intenso frío, lamentaron la decisión y varios derramaron lágrimas ante la impotencia de ver a su allegado en cárcel. En la audiencia, la Fiscalía ratificó su acusación.

Norma Sumi, madre del galeno, rompió en llanto y pidió “¡por favor! No me abandonen, ayúdenme, dónde más voy a quejarme, mi hijo es inocente, no tiene nada que ver. Pueblo, por favor ayúdenme”.

El proceso en la instancia jurisdiccional, que se desarrolló de manera reservada ante el pedido de los fiscales, se instaló bajo un fuerte resguardo policial y protestas en las puertas del juzgado de médicos y familiares que exigían justicia con carteles y llanto. El Ministerio de Justicia, parte querellante, no se hizo presente.

La audiencia se instaló pasadas las 16:00, luego de que fueran retirados del salón los representantes del Colegio Médico, bajo el argumento de que la sesión del tribunal era reservada, por lo que sólo participaron los abogados de la defensa, los fiscales y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb).

Horas antes, la comisión de la Fiscalía General del Estado (FGE) ratificó la acusación contra el galeno, pero reconoció que no se cuenta con una prueba científica que valide la versión de que el imputado es culpable del delito de violación.

El director de Gestión Fiscal, José Ángel Ponce; el director de Asuntos Jurídicos, Víctor Hugo Cuéllar, y el médico forense Edgar Gisbert respaldaron el trabajo de los fiscales Edwin Blanco y Susana Boyán, además del informe de la forense Ángela Mora, al sostener que la misma cuenta con los documentos que certifican su labor profesional.

“En la muestra se ha encontrado Antígeno Prostático Específico (PSA) y en ese lugar se ha encontrado una lesión. El PSA es un indicador de la posible presencia de espermatozoides; en este caso no se ha encontrado espermatozoides, lo que no ha permitido contar con un ADN, pero ahora porque no hemos encontrado ADN, ¿no ha habido violación?”, mencionó Ponce.

Ante la insistencia de qué prueba científica respalda la acusación, tanto el fiscal Ponce y el forense Gisbert sostuvieron que no hay la certeza.

“No se ha encontrado otra sustancia que permita establecer que sea de Jhiery Fernández, sin embargo, son todos los elementos que tienen que ser analizados, no podemos limitarnos a que este elemento es o no es, estamos explicándoles de manera clara que ha habido una violación”, refirió el Director de Gestión Fiscal.

“No (se pudo establecer que el PSA pertenece a Fernández), pero quiero aclarar, a veces la ciencia tiene sus limitantes (…) no podemos decir categóricamente quién ha sido”, afirmó por su parte Gisbert.

“Hay otras pruebas”

Pese a estas observaciones, los representantes del Ministerio Público y el médico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) sostienen que la primera advertencia de agresión sexual la hace Roberto Gumiel, pediatra del hospital Juan XXIII, que determina “laceración anal, sangrado y dilatación de orificio anal externo”. Hechos confirmados por los médicos Ángela Mora y Cristian Vargas del IDIF.

Pero, además, para la imputación, según la comisión, se establece que es la única persona de sexo masculino que tenía dominio y acceso a todos los ambientes del hogar y que tenía contacto con la víctima.

Además, que el acusado se negó a la toma de muestras para estudio de espermatograma, y someterse a pericia en psicología forense. Acotó que se valoraron otros elementos, como, por ejemplo, un antecedente de presunto abuso sexual de Fernández contra una familiar.

Sin embargo, estas apreciaciones fueron rebatidas por la defensa de Fernández, al sostener que el Ministerio Público sólo busca deslindar su responsabilidad al pretender descalificar estudios como de la forense Ángela Terán, del especialista en genética Germán Meleán y del capitán René Tambo, que descartaron violación.

20 años de cárcel recibió Jhiery. El 27 de marzo, el médico Jhiery Fernández fue sentenciado a 20 años de cárcel por la violación de Alexander.

DATOS

Protestas en tres ciudades por Jhiery. Médicos y familiares de Jhiery Fernández protestaron en La Paz, Cochabamba y Oruro exigiendo libertad del galeno.

Intentaron sacar a la prensa de la audiencia. La Policía intentó sacar a la prensa del salón de espera del Tribunal de Justicia, pero los periodistas resistieron.

Colegio Médico anunció paro si no daba libertad. El Colegio Médico de Bolivia afirmó ayer que si Jhiery Fernández continuaba detenido, ellos convocarían a un paro nacional.

CRONOLOGÍA DE LOS ACONTECIMIENTOS

13/11/2014 – Muere Alexander

El bebé Alexander, de ocho meses, falleció por anemia, laceración anal y traumatismo anal penetrante. Era interno del Hogar Virgen de Fátina, fue llevado al hospital del niño y de ahí al Juan XXIII, donde falleció.

27/11/2014 – Juicio en reserva

Tras acusar e imputar a once personas, la jueza de Instrucción Lía Cardozo declaró la reserva del caso durante 10 días, plazo que se extendió por más de tres años, hasta la fecha.

15/12/2014 – Jhiery es detenido

El médico Jhiery Fernández fue aprehendido tras una declaración informativa, luego fue enviado con detención preventiva a San Pedro, acusado de violación.

30/04/2015 – Juicios abreviados

Dos acusadas, Madelene Pahe y Naty Choquetarqui, van a juicio abreviado y se declaran culpables. Cambian de versión en el juicio. Les dan cinco y dos años de cárcel por incumplimiento de deberes y encubrimiento.

2/11/2015 – Médico se autoinculpa

José Luis Delgadillo, médico del hospital del niño, se declara culpable de omisión de socorro y va tres años a la cárcel. Estuvo con detención domiciliaria por más de un año.

27/03/2018 – Condenan a Jhiery

La justicia condena a 20 años de cárcel a Jhiery Fernández por delito de violación, y dos años de cárcel a Sandra Madeny y Lola Rodríguez, por homicidio culposo y encubrimiento, respectivamente.

17/09/2018 – Audio da giro al caso

La jueza Patricia Pacajes, en un audio filtrado por los medios, asegura que se condenó sin pruebas a Fernández y que no hubo violación en el caso Alexander.

CARDOZO: PACAJES VENÍA DROGADA, PERO DE PODER

Romel Cardozo, el ciudadano que filtró el audio de la jueza Patricia Pacajes, desmintió que haya drogado a la jueza y admitió que tuvo una relación con ella, pero que eso no tiene nada que ver con el caso.

El domingo, Pacajes aseguró que fue drogada por Cardozo y que éste le obligó a hablar.

Sin embargo, Cardozo respondió: “Qué más prueba más necesitan, confesó la jueza, ella estaba drogada, estaba drogada de poder, por eso escapa como rata por las alcantarilla”, argumentó.

Horas antes, la exjueza Verónica Juárez reveló que, desde el mes de mayo, Cardozo y Pacajes llevaban una relación amorosa, pero ésta terminó tiempo antes de que se revelara el audio.

Ante esta declaración Cardozo dijo: “Soy un caballero y jamás voy hablar mal de una mujer, así haya tenido una relación con esa dama. Así haya cometido el error que haya cometido, pero no es posible que se salga por la tangente”.

CINCO CONTRADICCIONES DEL CASO ALEXANDER

¿Hubo violación o no?

Lo que dice la Fiscalía: Sí. Según el reporte del Ministerio Público, se detectó antígeno prostático específico (PSA) en los hisopos de la región perianal del menor. Este elemento lo producen hombres adultos. Lo que no se sabe es quién fue el autor del vejamen, ya que el PSA no contiene elementos que sirvan para identificar al autor.

Lo que dice la defensa: El abogado Cristian Alanes aseveró que ninguna prueba confirmó que hubo violación y menos que implique al médico Jhiery Fernándes. Dijo que la defensa presentó cinco pruebas, entre forenses, testificales y de expertos, señalando que no existió vejamen. Es más, el médico Fernández no estuvo en el lugar en el momento de los hechos.

¿Se realizaron las pruebas de ADN?

Fiscalía: No. Lo que se hizo fue recoger muestras de hisopados para determinar presencia de PSA, que fue confirmada. Todos los informes forenses, al menos cuatro registrados, confirman este dato. La prueba de ADN no se realizó porque la sangre y la limpieza que hizo una de las enfermeras borraron la posible presencia de estos elementos en el menor.

Defensa: Sí. Se recogieron al menos cinco pruebas entre PSA y también de ADN. Dos de ellas señalaron que no corresponden al médico Fernández ni a ninguno de los investigados. Otras dos pruebas también salieron negativo, pero fueron descartadas por la Fiscalía. Se anularon informes de las forenses María Terán y Heydi Arteaga y el reporte del policía René Tambo, que descartaron violación.

Argumentos de la Fiscalía para culpar a Fernández

Fiscalía: Es la única persona de sexo masculino que tenía dominio y acceso a todos los ambientes del hogar y que tenía contacto con la víctima. En el momento del hecho, era el único que se encontraba en el hogar. Siendo el encargado del hogar, el momento del hecho cuando se le llama vía telefónica no se logra contactarlo. Pericia forense encontró rastros de PSA en la región anal de la víctima.

Defensa: La distancia entre el lugar donde estaba el médico y el de los hechos no tiene relación de tiempo; el médico estaba en una unidad a dos cuadras del hogar. Cuando llegó para atender al bebé Alexander, éste ya había sido llevado al hospital del niño. Asegura que sí contestó el teléfono y habló con una de las enfermeras, que le dijo que el bebé se puso mal y que lo tuvieron que evacuar.

Posición de los testigos

Fiscalía: La Fiscalía presentó una veintena de testigos, pero ninguno de ellos afirmó contundentemente que vio al doctor Fernández en el momento en que habría sucedido el hecho o siquiera cerca del lugar. Sin embargo, una de las acusadas, la cuidadora Madeleine Pahe, cambió de versión y se acogió a juicio abreviado.

Defensa: La defensa presentó una docena de testigos que afirmaron que el médico estaba en otro recinto en el momento de los hechos. Seis testificaciones no están en el cuaderno de investigaciones. Tampoco se tomó en cuenta a la portera Luci Ibáñez, cuyo cuarto estaba a lado de la sala del bebé. Los testigos afirman que no hubo violación y que Fernández no estaba en el lugar.

Pruebas de expertos forenses presentadas

Fiscalía:Roberto Gumiel, pediatra del hospital Juan XXIII, determina laceración anal, sangrado y dilatación de orificio anal externo. Confirmados por los forenses Ángela Mora y Cristian Vargas. Dictamen del IDIF según el que se detectó presencia del PSA. Estudio Seminológico del IDIF y de ADN. Confirman violación pero ninguna prueba relaciona al médico Fernández.

Defensa: Necropsia hecha por la perito Ángela Terán señala que no hubo violación. La forense Heydi Arteaga aseveró que una auditoría médica reveló que no hubo violación. Informe del IDIF 395-2014 concluye que no hubo PSA ni espermatozoides. Dos estudios de ADN privados que no encontraron ADN de los investigados en ninguna muestra. Todas fueron omitidas por la Fiscalía.