Jueza fue grabada en una parrillada, cree que le dieron bebidas adulteradas, “tomé y no estaba consciente de mis palabras”

La jueza Patricia Pacajes Achu, que dictó la sentencia en el caso Alexander y condenó a 20 años de prisión al médico Jhiery Fernández, admitió este viernes por la noche que la voz del audio que revela la inocencia del médico le pertenece a ella e indicó que se presentó a la Fiscalía para aclarar la situación, pero no fue recibida.

La grabación fue filtrada el lunes al canal ATB y al periódico Página 7, y puso en aprietos a la justicia boliviana por los supuestos errores que cometieron en la investigación y el juicio.

“Es mi voz y me costó recordar…, luego recordé dónde me grabaron”, afirmó Pacajes, en una entrevista con el programa QNMP. Luego, expresó: “Una amiga me invito a una parrillada, en ese lugar estábamos tres damas y un solo varón. En el audio digo eres el único varón. Compartimos la parrillada, tomé unas tres copas y no estaba consciente de mis palabras. Yo misma me siento indignada. Tal vez me dieron una bebida adulterada y no recuerdo cómo llegue a mi casa“.

Consultada sobre la persona que filtró el audio, la jueza que es la presidenta del tribunal décimo de sentencia respondió: “Es Romel C., yo creo que él preparó esto. La verdad me siento muy herida y pido disculpas a la población boliviana, porque eso está circulando en los medios como si me estuviera escapando…”.

Sobre la sentencia contra el médico Fernández, indicó que “existe prueba documental, testimonial y material”.

En las últimas horas, la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia solicitaron a la Red ATB que revele la fuente que filtró el audio para confirmar su autenticidad. No obstante, el medio televisivo se negó a acceder a la petición amparándose en la Ley de Imprenta.

“Escuché en la prensa que me están acusando por varios delitos, por eso acudí para declarar ante la Fiscalía, sin embargo no quisieron recibirme. El fallo se dictó conforme a derecho, en base a lo que señala la ley y las pruebas”, dijo.

El Deber / Diego Jaramillo

Nota relacionada: La jueza Pacajes admite que es suya la voz del audio y dice que solo opinó cuando habló de la inocencia del médico condenado