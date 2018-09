Julia Roberts publica la primera foto con su marido Danny Moder en su cuenta de Instagram

Hace unos meses, algunos medios especularon con la posibilidad de que la actriz y el director de fotografía estuvieran pasando por una crisis.

Tardó en decidirse. Lo hizo hace unos meses, en junio, y lo inauguró con una foto en la que aparecía sonriente posando ante la cámara. Nada de selfies ni de modernidades millennial: una cuenta de Instagram en donde Julia Roberts relata lo que le ocurre a diario. Como cualquier persona.

Hace unos días, publicó una foto junto a su sobrina, la actriz Emma Roberts, celebrando un domingo cualquiera mientras jugaban a las cartas. Pero también le ha felicitado el cumpleaños a su compañero de reparto en Novia a la fuga, Richard Gere, ha recordado momentos del pasado junto a Gwyneth Paltrow y ha publicitado campañas a favor de los derechos humanos.

Pero hasta ahora, nunca había dejado rastro de su marido, Danny Moder, con el que lleva casada desde 2002. Su relación ha sido siempre muy discreta; de hecho, hace unos meses se especuló con la posibilidad de que estuviesen viviendo una crisis, pero la actriz acaba de confirmarnos que nada más lejos de la realidad porque acaba de publicar una imagen en la que aparece abrazándolo. “¡Oh, verano, gracias! Nos has hecho felices y valientes. Agradecemos cada momento de sol y felicidad #familytime”, escribió. Porque, a pesar de las habladurías de Hollywood que aseguran que Roberts tiene muy malas pulgas, la actriz mantiene una relación (casi) idílica con el director de fotografía, al que conoció durante el rodaje de The Mexican, en el año 2000.

Juntos tienen tres hijos, Hazel Patricia, Phinnaeus Walter y Henry Daniel, que no tienen muy claro a qué se dedica su madre. Tanto ellos como su marido han supuesto un cambio fundamental en la vida de la actriz. “Cuando conocí a Danny… me encontré a mí misma. Cuando pienso en qué consiste mi vida y en qué es lo que le da sentido, o me pregunto qué es eso que brilla dentro de mí, es siempre él. Todo ha venido de ahí para mí”, reconoció a la publicación Harper’s Bazaar.

Fuente: revistavanityfair.es