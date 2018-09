Justicia despreciable

José Luis Bolívar Aparicio*

Mi madre fue una luchadora de cepa, con una voluntad de vivir y progresar como pocas personas he conocido, intensa para todo, fue forjando a machete su destino con una línea permanente de auto superación.

A sus 34 años, sólo había cursado primaria, pero empeñándose en alcanzar un mejor futuro para ella y su familia a sus 42 años ya era abogada y no se detuvo hasta obtener una maestría.

Lastimosamente ese tren de ascenso y florecimiento se vio tempranamente truncado por una repentina caída de su salud. Sus ojos se empezaron a apagar como una vela cuya mecha se quema de a poco, víctima de la degeneración macular, se fue quedando ciega.

Como este incurable mal es progresivo, con la vista ya algo dañada pero aun capaz de trabajar con cierta ayuda de la computadora, atendía sus últimos casos legales, empeñada en no dejarse vencer por las circunstancias.

Yo me dediqué durante esos años en apoyarla lo más que pude, y los sábados por la mañana, la acompañaba a la Corte de Justicia, para que pueda revisar sus expedientes. Ella los solicitaba y ya sea que le leía algún memorial o le explicaba las resoluciones del Juez, ella hacía lo correspondiente a favor de sus defendidos.

Aun así, con esas limitantes, pudo llevar a buen puerto el más difícil de sus casos, en el que además litigaba a favor de un gran amigo en común.

Fue justamente en este caso y en una de estas ocasiones que me tocó leer un memorial que me dejó absorto y con el que me convencí que para ese entonces, el nivel de los jurisconsultos bolivianos, no sólo no era de los mejores, sino que estaba por los suelos.

Cierto abogado, que asesoraba a uno de los acusados, le reclamaba en un memorial al Juez, una de sus determinaciones por las que permitía que la parte acusadora suspenda las audiencias con motivos absurdos según decía, pero cuando él faltó a una de las audiencias, fue multado por la autoridad.

Entonces (palabras más, palabras menos) le dijo al reclamado: “Su señoría, no es posible que la justicia sea de esa manera, como dice la canción, alegre para otros y muy triste para mí”; haciendo referencia al tenor del vals peruano “Desprecio”, interpretado por el gran Cholo Berrocal.

Seguramente el Juez aludido, se mató de la risa como lo hicimos en ese momento mi madre y yo, pero luego cuando hablábamos del tema, a ambos nos dieron ganas de llorar, pues no era posible que un hombre de leyes, haga un memorial con semejante texto. Este episodio tuvo lugar en el año 2010 y mi madre con mucha tristeza admitía, que la justicia que ella tanto amaba como apostolado, en Bolivia era una fantasía y que lo más correcto sería que en la puerta de la Corte Judicial, el portero instale un foco rojo.

No solamente porque la “Diosa Themis” estaba absolutamente prostituida al poder, ni se cubría los ojos, ni usaba una balanza, sino más bien pesaba con una romana la cantidad de dinero con que compraban sus veredictos y porque gran parte de sus colegas abogados, gustaban más del alcohol que de la superación.

Como no tengo muchos amigos abogados y los pocos que son, no tienen esas aficiones, pensé que exageraba víctima de sus decepciones, pero cuando escuché a la Jueza Patricia Pacajes en el audio de purificación que se filtró en los días pasados, me di cuenta que algunos abogados realmente han debido aprender a charlar entre quema pechos y gente de muy baja ralea.

Pero para analizar lo sucedido con las víctimas de este endemoniado culebrón (por ahora el más destacado es el Dr. Fernández, pero durante el proceso, han habido otros profesionales entre doctores, enfermeras y hasta un periodista que han visto el sol a rayas sin culpa alguna), voy a separar lo que entiendo como las razones, en tres partes.

1.- La sociedad y la prensa suelen hacer entre ellas un coctel molotov dentro de un cristal más delgado que un foco, que cuando explota, no hay quien apague la llama. A la mínima referencia de un delito, ambos bullen como leche al fuego y buscan culpables hasta por debajo de las piedras y más de una vez, han linchado por anticipado mediáticamente y en las redes a quien no debían.

Existe tal sed de sangre que la necesidad de ver un pronto castigo, hace que como en esta oportunidad, la sola insinuación de que exista un posible culpable, cámaras y micrófonos caen sobre el rostro del inculpado como si fueran pirañas devorando a un ciervo herido que cruzaba el río y resulta que el pobre, había sido inocente.

No quiero caer en la torpeza de la ex ministra Dávila de echar culpas sobre los comunicadores, pero es necesario que cuando acontezcan estos casos, se haga un trabajo más profesional y se muestren las imágenes con certeza de quienes son los responsables del delito o al menos se los entreviste debidamente y no se los ataque como se suele estilar.

2.- La justicia está tan putrefacta, que guardo como última esperanza, que la Jueza cuando acuda ante la autoridad, no sólo confirme que el audio es real, sino que confiese que ella misma es la autora de la grabación y que lo hizo porque no aguantaba más el peso de su conciencia, al haber condenado por dos décadas a un inocente y que el alcohol fue el único medio que le permitió hacer catarsis para poder lavar sus culpas y así confesar su abominable falta.

Y aunque sé que es muy iluso de mi parte, necesito creerlo, debo creerlo, porque me cuesta entender que los ciudadanos de a pie estamos en las manos de gente sin alma, que son capaces de quitar el derecho civil más preciado y que es el único tesoro con el que nacemos.

Desde Canadá hasta la Argentina, todos los himnos americanos (excepto el de Jamaica), tienen en su lírica la palabra “Libre o Libertad” y es por una razón básica, la libertad es el oxígeno del alma y no es humano que este derecho esté en manos de gente sin valores y esclavos del poder de turno.

Con excepción de la dama que visitaba juzgados con aires de incógnito y pescaba in fraganti a empleados judiciales haciendo lo indebido o haciendo nada, no he visto a ningún Ministro de Justicia, hacer algo por lo menos para cambiar la ciénaga en que se hunde la administración de la justicia en Bolivia, pero como ello significaría no poder contar con la mano dura para el opositor que fastidie, o el tribuno que ayude al presidente a prorrogarse, prefieren hacerse de la vista gorda y que todo se quede como está o mejor si más bien empeora.

3.- Cuando salió a la luz el caso Ostreicher, luego de que Sean Penn se burlara de todo el Politburó masista, quedó expuesto a la opinión pública, el sistema montado desde el ejecutivo para interferir en las decisiones judiciales. Desde consorcios compuestos por autoridades, jueces, fiscales y policías que determinan quién entra o quién sale de la cárcel, hasta sistemas de extorción y chantaje de nivel mafioso, la política ha copado al poder judicial a todo nivel y hoy más que nunca, es necesario desmontar esa terrible “Cosa Nostra”.

Algunos políticos son tan sinvergüenzas que se atreven a afirmar que si el impopular Código Penal no hubiera sido derogado, este escándalo no hubiera sucedido, cuando obviamente nada tiene que ver tal situación y lo que es peor, están más preocupados por saber quién filtró el audio o castigar a la jueza por no respetar la reserva del caso, que en evitar lo verdaderamente trágico de esta situación, que es el hecho de que hay un inocente pagando una sentencia que no la merece.

Después de haberme burlado tanto y de haber criticado a aquel abogado en tantas oportunidades, hoy le doy toda la razón y reconozco que a esta justicia, es mejor cantarle un vals peruano porque lo que realmente se merece, es un bolero de caballería.

*Es paceño, stronguista y liberal