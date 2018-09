Juzgado Anticorrupción ordena aprehensión de excomandante de la Policía Boliviana, Abel de la Barra

El general De la Barra no se presentó en la audiencia cautelar en la cual fue citado a comparecer pos los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes del Estado.

Juzgado Anticorrupción ordena aprehensión del general Abel de la Barra

Foto: Archivo Página Siete

La Paz, 27 de septiembre (Urgentebo).- El Juzgado Segundo Anticorrupción ordenó la aprehensión para el general Abel de la Barra, ex comandante nacional de la Policía Boliviana, puesto que no se presentó a una audiencia de medidas cautelares.

El agosto de la gestión pasada, de la Barra, en su calidad de autoridad policial, según denuncia, ordenó a efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELC) realizar un operativo para aprehender a los ciudadanos Antonio de la Fuente y a Johnny Meza quienes supuestamente estuvieron conspirando contra su imagen junto al entonces director nacional de Tránsito, coronel Mauricio Rocabado.

Tras este hecho, de la Fuente denunció que los funcionarios de a FELCC y del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), a orden del ex comandante, le implantaron pruebas y lo torturaron en su interrogatorio. Por este hecho denunció al ex jefe policial ante la Fiscalía por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes del Estado.

“Me plantaron la credencial, me estrujaron la credencial estando enmanillado, que me pusieron un carnet de abogado y dos tarjetas personales falsas, estando enmanillado. Me tuvieron más de 20 horas enmanillado para cumplir las órdenes de un presunto delincuente: El sujeto Abel Galo de la Barra Cáceres”, indicó.

