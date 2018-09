Kristen Stewart: “La ambigüedad [sexual] es mi cosa favorita del mundo”

La actriz se sincera sobre su nueva trayectoria profesional como actriz y guionista.

Hasta el momento en el que Kristen Stewart dijo “soy muy gay” en Saturday Night Live, la sexualidad de la actriz siempre había acaparado titulares por su pasado sentimental con hombres y mujeres, incluida su novia actual, Stella Maxwell.

Stewart es ahora mucho más sincera al hablar en público de su sexualidad y de cómo afecta a su vida y a sus inquietudes artísticas. “La ambigüedad es una de mis cosas favoritas del mundo. ¿En cuestión de sexualidad? Por supuesto”, dice la actriz en una entrevista con Mastermind Magazine de la que se hace eco People. “También a la hora de hacer películas. Si respondes cada pregunta de forma perfecta, no permites que la gente tenga su propia experiencia ni permites que haya huecos para pensar. Me siento de la misma forma sobre la manera en la que foll**** entre nosotros. No hace falta saberlo todo siempre”.

“Ahora mismo, soy muy consciente del hecho de que, cinematográficamente, hemos visto a hombres explorar sus cuerpos y hacer cosas físicas que se sienten fundamentales a la perspectiva masculina”, añade Stewart. “En todas las historias sobre la transición a la madurez de una joven, incluso en la más honesta y sincera de ellas, lo que falta es la honestidad física de la experiencia femenina real y la forma en la que descubrimos nuestros cuerpos. Es como que nos asusta usar ciertas palabras”.

Stewart está escribiendo en estos momentos el guion de su primer largometraje como directora, The Chronology of Water, un drama sobre una joven que empieza a explorar su bisexualidad. Durante el pasado Festival de Cannes, Stewart estaba convencida de que iba a escribir el mejor rol femenino jamás escrito.

“Mi línea de diálogo preferida en esta película que estoy escribiendo ahora mismo es, ‘He pensado en Sienna Torres metiendo su mano en mi c*** bien abierto, tan abierto como una boca diciendo hijo de p***'”, cuenta Stewart. “No es algo que la gente se sienta cómoda al escuchar, pero creo que es el momento perfecto. No hay nada de guarro en ello, pero tengo claro que voy a ser vulgar y por supuesto que voy a ser completa y descaradamente abierta acerca del hecho de que somos enteramente seres sexuales”.

