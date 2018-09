La audiencia de cesación de detención del cocalero Franclin Gutiérrez será en la cárcel de San Pedro

La defensa del dirigente cocalero Franclin Gutiérrez se vio sorprendida hoy por la decisión de los vocales de instalar en la cárcel de San Pedro y no en juzgados, la audiencia para revisar la detención preventiva del vinculado con la muerte de un policía en La Asunta. No es muy común una decisión de esa naturaleza, más cuando el acusado no tiene ningún impedimento para trasladarse a juzgados, explicó su abogada, Paola Barriga.

“La Sala Penal Segunda nos ha notificado para una audiencia que se va a llevar mañana sábado a horas 16.00 en el recinto penitenciario de San Pedro, lo que nos ha llamado la atención toda vez que los ambientes de San Pedro no son óptimos porque nosotros tenemos el apoyo de más de 14 abogados y no vamos a poder ingresar”, cuestionó la jurista en un contacto con la emisora Compañera.

La audiencia de cesación de detención preventiva del ejecutivo de la Asociación Departamental de Coca (Adepcoca) de La Paz estaba programada para el miércoles, pero los vocales decidieron horas antes suspenderla y aplazarla para el lunes 10. Ante esa situación fue presentada una Acción de Libertad, que salió a favor de los demandados

Se conminó instalar esa audiencia en un plazo máximo de 72 horas. Se la fijó para este sábado en la cárcel y no así en juzgados, donde en los últimos días se apostaron decenas de cocaleros para exigir la libertad de su dirigente vinculado con la muerte del teniente de Policía, Daynor Sandoval, en medio de hechos de violencia que rodearon la erradicación de coca ilegal en La Asunta.

Permanece detenido desde el 28 de agosto. Sandoval, integrante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), falleció el 24 de agosto en la población yungueña de La Asunta tras el impacto de un proyectil de arma de fuego. Otros siete uniformados resultaron heridos.

El Gobierno denunció que los policías sufrieron una emboscada de “grupos armados” que se oponen a la erradicación de coca, mientras que los cocaleros aseguran que ellos fueron las víctimas de un operativo en San Antonio, donde los erradicadores gasificaron una asamblea

Gutiérrez y otros dirigentes cocaleros fueron aprehendidos por este caso e imputados por la muerte de Sandoval como autores intelectuales. Días después otro hecho de violencia acabó con la muerte de dos cocaleros, quienes fueron identificados por la Policía y el Gobierno como francotiradores que hostigaban a las fuerzas de erradicación.

La Fiscalía inició una investigación, pero hasta el momento no hay mayores datos sobre los posibles responsables de la muerte de los cocaleros, aunque el comandante de la Policía, general Faustino Mendoza, dijo que se vieron obligados a “neutraliazr” a los francotiradores.

Los cocaleros mantienen una vigilia y amenazaron con un bloqueo de caminos si no es liberado su dirigente. (07/09/2018)

