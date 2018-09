La boliviana Adriana Guamán gana concurso digital y participará del ‘Get in the ring youth 2019′ en Holanda

Adriana Guamán de La Paz, es la ganadora de la primera versión del concurso de robótica y creación de apps Tigo Digital Change Makers 2018 y ahora participará del concurso internacional ‘Get in the ring youth 2019′ en Holanda.

El segundo lugar del concurso lo obtuvo Leonardo Vizacarra (Cochabamba) y el tercer lugar Mariana Parada y Sol Gonzáles (Santa Cruz), todos ellos con habilidades tecnológicas digitales.

“El concurso está dirigido hacia los niños, no solo porque forman parte del ecosistema digital, sino porque los más pequeños son portadores de grandes ideas (…) Nuestro proyecto busca potenciar el talento de nuestras generaciones tecnológicas”, aseguró Pamela Moreno, jefe Nacional de Responsabilidad Corporativa de Tigo.

Los finalistas fueron 10, entre los 6 y 16 años. Recibieron capacitación a través de mentorias de institutos tecnológicos y escuelas especializadas en programación y desarrollo de soluciones tecnológicas.

Los concursates de Tigo Digital Change Makers. Foto: Tigo

Cada participante presentó una propuesta y la defendió ante el público que asistió al salón El Alfarero en Santa Cruz de la Sierra. Los ganadores recibieron 3.000, 2.000 y 1.000 dólares.

La ganadora participará en el concurso internacional ‘Get in the ring youth 2019′ en Holanda junto a otros ochos representantes bolivianos que competirán co juntos a otros jóvenes de diferentes países.

La Razón Digital / Miriam Chávez / La Paz