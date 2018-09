La Comisión de Bolsa y Valores demanda a Elon Musk por fraude

Diego Donamaria/Getty Images



El futuro de Elon Musk en Tesla podría estar en peligro ahora que el presidente ejecutivo ha sido demandado por fraude por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

La SEC presentó una demanda el jueves en una corte federal en la ciudad de Nueva York por fraude relativo a valores bursátiles contra Musk que lo acusa de hacer declaraciones falsas y engañosas en agosto.

Musk había tuiteado el 7 de agosto, a sus más de 22.7 millones de seguidores, sobre su intención de privatizar la compañía pública porque tenía fondos confirmados. Sin embargo, la SEC tiene reglas muy estrictas de cómo las empresas públicas pueden comunicar su estrategia futura con los inversionistas para evitar la manipulación de las acciones. De hecho, ese mismo día, la SEC suspendió la venta de las acciones de Tesla por unos 90 minutos después del tuit.

Durante una rueda de prensa la tarde del jueves, la SEC dijo que las frases de Musk “carecían de alguna fundación en la verdad” y que como un ejecutivo de una empresa pública, él faltó en su responsabilidad hacia sus inversionistas.

“El estatus de celebridad de un oficial o su reputación como innovador tecnológico no le da licencia para tomar esas responsabilidades a la ligera”, dijo Steven Peikin, codirector de la división sobre el cumplimiento de las reglas de la SEC.

“Esta acción de la SEC es injustificable y me deja profundamente entristecido y decepcionado”, dijo Musk a CNET. “Siempre he actuado en beneficio de la verdad, la transparencia y los inversionistas. La integridad es el valor más importante en mi vida y los hechos demostrarán que nunca lo he puesto en riesgo de ninguna manera”.

Las acciones de Tesla cayeron más del 10 por ciento después de la rueda de prensa de la SEC la tarde del jueves.

Si Musk es encontrado culpable, la SEC buscaría prohibirle, indefinidamente, ser un ejecutivo de una compañía pública. Hasta que se emita el veredicto de la corte, los abogados de la SEC dicen que Musk puede seguir al timón de Tesla, al menos que la junta directiva decida otra cosa.

Además de Tesla, Musk también es el presidente ejecutivo de The Boring Company, SpaceX y Neuralink.

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) también inició una investigación criminal de la compañía automotriz por fraude.

Nota del editor: Este artículo se actualizó con el comentario de Elon Musk a las 3:30 p.m. hora del Pacífico.

Fuente: cnet.com