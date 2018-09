La edad exacta en la que la gente deja de sentirse mentalmente joven

Fotograma de ‘En el estanque dorado’.

No te preocupes, si has pasado los 60 y te piensas que eres más joven de la realidad estás de suerte. Un estudio, realizado por la Universidad Nacional de Seúl, asegura que indicar que te “sientes con menos años” no es una simple cuestión de actitud y puede frenar el envecimiento cerebral.

Sentirse útil

Si cuando dices tu edad alguien se sorprende o alguna vez te han llamado “viejo” no dejes que la cosa se quede ahí y explícale que los años pasan para todos. Además, según una investigación realizada por el Instituo Ipsos para la Fundación Korian, las personas mayores (+65) no se consideran así hasta que llegan a los 80. La encuesta, realizada a más de 4000 personas, se centró en la sensación de bienestar o utilidad de los individuos, sus relaciones con los demás, el uso de nuevas tecnologías o su anticipación de la dependencia. El sociólogo, Serge Guérin, presidente del consejo científico de la fundación para el envejecimiento, lo explica.

Las personas que tienen gran vitalidad y no se sienten con la edad que les corresponde están retrasando tres años su envejecimiento

En Francia, el 69% de las personas que han pasado la sesentena o más dicen vivir bien con su edad. “Este es un porcentaje bastante alto, pero, sin embargo, ha bajado 7 puntos desde el último barómetro en 2016″, asegura Guerin. “Italianos, belgas y alemanes sienten que viven mucho mejor que los franceses (esta es una percepción propia de ellos)”, continúa. Según el experto, “hay que enriquecer este análisis con el hecho de que el 80% de las personas mayores en Francia están satisfechos con su vida y el 74% tiene un verdadero sentido de propósito. Esta elevada cifra muestra que, para ellos, es posible ‘servir de algo’ fuera de la vida profesional”, explica.

La edad la pones tú. (iStock)

Es común experimentar un deterioro cognitivo con la edad, pero como tú te sientas es diferente. El cerebro muestra una variedad de cambios asociados a los años que reflejan una disminución de la salud mental, incluyendo la reducción del volumen de materia gris. Las nuevas técnicas desarrolladas pueden permitir que los científicos identifiquen las características cerebrales asociadas a la vejez y calcular una edad mental estimada, así que no te preocupes.

Pensarlo alarga la vida

Pero no solo eso. Si tu vitalidad no se corresponde con lo que pone en tu DNI, podrías estar retrasando tu muerte unos tres años. Científicos del University College London, en Reino Unido, sugieren que las personas mayores que tienen ese sentimiento de juventud pueden tener una mayor expectativa de vida, al observar que tienen una tasa de mortalidad más baja que quienes, por contra, creen estar más viejos de lo que en realidad son.

Las personas de más de 65 años aseguran que para considerarse como mayores deben tener 80 años

Los resultados de este estudio, que aparecen publicados en la revista ‘Archives of Internal Medicine’, muestran cómo la autopercepción de los años puede condicionar el estado de salud en la vejez, suponiendo una limitación física o una muestra de bienestar.

La investigación, que fue realizada con más de 6.400 personas cuya media era de 65,8 años pero con una percepción de 56,8, afirma que la mayoría de los adultos (69,6%) se sentía al menos unos tres años más joven, mientras que el 25% tenía una imagen realista de su edad y solo un 4,8% se sentía más viejo de lo que realmente era. Los científicos vieron que la tasa de mortalidad fue del 14,3% en los mayores que se sentían más jóvenes, del 18,5% en aquellos con una sensación acorde a su edad y de hasta el 24,6% en aquellos adultos que sentían mayores.

Fuente: elconfidencial.com