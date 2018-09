La furibunda respuesta de la más célebre amante de Pablo Escobar a la serie “Narcos”

Robert Thornburg, abogado de la ex estrella colombiana de los años 70 y 80, explica por qué creen que hubo un robo de la autoría del libro que conmovió a la opinión pública del país cafetero en 2007, cuando fue editado. “Si realmente quisieran contar la historia real y transmitirla en base a hechos reales, sugeriría que se consulte con la gente disponible. Ella estaba disponible, pero no lo hicieron. Lo que hicieron fue tomar su libro gratis. Y creen que pueden quedarse con ello gratis“, narró al diario Miami New Times.