La genial historia de la vez que echaron a Barack Obama de Disneyland

El expresidente estadounidense recuerda la anécdota en un mitin en Anaheim, California.

Son dos las ocasiones en las que Barack Obama ha visitado el parque de Disneyland en Anaheim, California. La primera, el expresidente estadounidense tenía 11 años y era la primera vez que pisaba el continente americano. Fue la parte más destacada de su viaje. La segunda vez, lo tuvo más complicado para pasárselo bien.

Obama ha estado este fin de semana en California haciendo campaña para algunos candidatos demócratas que lucharán por un puesto en el Congreso el próximo mes de noviembre. En su visita a Anaheim, recordó las dos visitas que hizo al parque y los buenos recuerdos que guarda de ambas, aunque por diferentes motivos. Porque la segunda vez que Obama fue a Disneyland, no lo hizo por montar en la atracción de Los piratas del caribe o subir en Splash Mountain, sino para un concierto de Kool & the Gang.

“I was booted from the Magic Kingdom.” Obama tells California crowd about his rebellious college visit to Disneyland https://t.co/HvrbzYN89C pic.twitter.com/agYVhZowlZ

— CBS News (@CBSNews) 8 de septiembre de 2018