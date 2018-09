La jueza Pacajes admite que es suya la voz del audio y dice que solo opinó cuando habló de la inocencia del médico condenado

La juez Patricia Pacajes reapareció esta noche en un medio de comunicación y reconoció que es su voz la que aparece en un audio en el que dice que el médico Jhiery Fernández es inocente de la denuncia de violación y muerte del bebé Alexander, no obstante aclaró que esa fue solo una opinión. Pidió disculpas y reveló que quien filtró ese audio es Romel C.

Concedió una entrevista a la red Uno, en la que dijo que fue amenazada y pidió garantías para su persona e hija. Insistió, como habían asegurado otros dos jueces que dictaron la sentencia contra Fernández, que el veredicto de condena de 20 años de cárcel está sustentado en pruebas y que había solo una que hablaba de la no violación.

“Esa es opinión personal (la que expresada en el audio) antes de emitir el fallo, pero posteriormente el fallo se basa simplemente en pruebas, la testifical, documental y pericial. Están en la sentencia, me remito a la sentencia en la que hay más prueba pericial que dice que hay (violación)…De la defensa hay una sola pericia que dice que no hay (violación)”, explicó.

Actualmente hay una pericia en curso para establecer si el audio que causó polémica corresponde a la hoy juez suspendida. “Admito que es mi audio y el nombre lo voy a dar (del que lo filtró), es Romel C. Yo creo que él preparó esto, la verdad me siento muy…pedir disculpas a toda la población de Bolivia porque en los medios eso está circulando, como yo me estaría escapando”.

Es investigada por el delito de incumplimiento de deberes y la revelación que hizo en el audio derivó en que la defensa de Fernández solicite una audiencia para la cesación de detención, que cumple en el penal de San Pedro por cerca de cuatro años. Para el lunes fue fijada la audiencia.

En la mañana de este viernes apareció en el juzgado en el que trabaja, pero evitó dar declaraciones a la prensa. Ya en la noche, en la red Uno, dijo que acudió a la Fiscalía y que no se le quiso tomar sus declaraciones.

Reiteró, como lo hizo en el audio, que hubo presiones de la fiscal Susana Boyán y pidió garantías porque aseguró fue amenazada.

“Ahora me siento perseguida, me están victimizando…lo que quiero decir a la población es que yo ya no puede aguantar y por eso he convocado a este medio de comunicación. No puedo aguantar más. Estoy mal, no me he escapado. Tengo mi hija y lo primero que quiero decir es que pido garantías, ya he sido amenazada. Vivo con mi hija, soy mujer sola”, sostuvo, visiblemente afectada y a punto de llorar.

“Soy imparcial”, por eso he asumido el cargo de juez, señaló. (21/09/2018)