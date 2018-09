La oposición boliviana ante primarias 2019: una Torre de Babel

La oposición se encuentra en una especie de etapa post Torre de Babel, dado que después de la aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas se encuentra dispersa en 25 siglas (ocho tienen personería jurídica y 17 realizan su trámite) y no hablan un “idioma común” sobre las elecciones primarias.

La Ley de Organizaciones Políticas, sancionada en el Legislativo, establece internas para enero de 2019. “Para participar en la elección de presidenta o presidente y vicepresidenta o vicepresidente del Estado Plurinacional, los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral primario, obligatorio y simultáneo convocado por el Tribunal Supremo Electoral”, se lee en el artículo 29 de ese documento.

En ese marco, hay frentes que condicionan su participación en las primarias a que el presidente Evo Morales no se presente a esos comicios; también están los partidos que tienen como principal objetivo defender el 21F, pero que indican que “llegado el momento” analizarán si participan; y están las tiendas políticas que están dispuestas a ir a las internas.

Los que condicionan

El jefe nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Luis Eduardo Siles, explicó que esta organización cumplirá con las primarias siempre y cuando ni Evo Morales ni Álvaro García Linera sean candidatos, porque “no les corresponde constitucionalmente”.

“Nosotros vamos a participar en tanto y en cuanto las únicas personas que no pueden participar, que son el señor Evo Morales y el señor Linera, manifiesten y quede claro que no lo van a hacer”, aseveró.

El 21 de febrero de 2016, el 51,3% votó por el “No” a la reelección, aunque el 28 de noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional habilitó a Morales para ser candidato de forma indefinida (sentencia 084/2017).

Wálter Villagra, delegado político ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), explicó que el partido al que representa “no puede hablar de candidatos”, mientras los dos mandatarios insistan en ir a la reelección.

“Para nosotros, el 21F (no) ha determinado la reelección de Morales y de García Linera, mientras esto no se clarifique, el FRI va a mantener esta conducta antes de pensar en elecciones”, afirmó.

Los que están dispuestos

SOL.bo, que tramita su personería jurídica de alcance nacional, aseguró que participará en las internas. “Ya lo manifestamos, vamos a ir a las primarias”, afirmó el dirigente Edwin Herrera.

Luis Revilla, líder de esta tienda política y alcalde de la ciudad de La Paz, explicó: “Si se da el caso, vamos a participar, porque independientemente de que el Presidente y el Vicepresidente no puedan ser candidatos, en cumplimiento al referéndum del 21F, eso no significa que no van a haber elecciones”.

Abdías Cárdenas, vocero del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), anunció que esta organización realizará internas, aunque reconoció que el frente no cuenta con recursos suficientes para competir con las campañas de los “partidos ya conocidos”.

“No tenemos ningún problema con hacer primarias. Vamos a ir a las elecciones”, expresó.

En la misma línea Luis Ayllón, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), manifestó: “No tenemos problema en ir a las primarias, pero eso no significa que avalemos lo que pretende el partido oficialista, que vaya a repostularse el señor Evo Morales”.

21F, el principal objetivo

Al menos dos partidos hablan de que la principal meta que tienen es defender el 21F, aunque indican que “llegado el momento” analizarán si harán internas.

“El principal objetivo es defender el 21F. Llegado el momento se tendrá que analizar, no se ha definido todavía una posición”, dijo Erick Licero, delegado político de Demócratas.

El vocero de esta tienda política, el senador Óscar Ortiz, dijo que este frente está concentrado en la defensa del 21F. “La discusión es que no se utilice las primarias para legalizar a Evo Morales como candidato. Aquí hay una finalidad política del MAS”, expresó.

En el caso de Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro, secretario general, dijo: “Estamos en un tiempo en el que no es prudente especular. UN está abocado primero a la defensa del 21F, algo que compartimos todos los bolivianos, de no permitir la candidatura de Evo Morales”.

Por su parte, el senador Arturo Murillo señaló: “Si no lo hace (si Evo no es candidato), Unidad Nacional se reunirá y tomará la decisión que sea pertinente en función de la situación”.

El Frente para la Victoria y Unidad Cívica Solidaridad no dieron su postura sobre el tema. El vocero del primero dijo que no puede declarar a los medios. En el caso de UCS no se pudo contactar a su delegado político ante el TSE.

Por otro lado, dos frentes que tramitan su personería rechazan las primarias y están en contra de que Morales participe en las internas. “Jamás vamos a estar de acuerdo en ir a las primarias si Evo Morales sigue como candidato, nosotros no estamos de acuerdo con las primarias”, manifestó Herbert Valencia, de una fracción de Bolivia Somos Todos.

Jhenny Poma, vocera de una parte de Calidad País, expresó: “No estamos de acuerdo con esa ley, ni con la candidatura de Evo Morales”.

Página Siete / La Paz