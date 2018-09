La Paz. Encargado de lenocinio es aprehendido en posesión de 35 celulares, 50 relojes y 7 billeteras

El encargado de un lenocinio clandestino, ubicado en la zona de San Pedro, en La Paz, fue aprehendido en un operativo policial al encontrársele en su poder 35 teléfonos celulares, 50 relojes de distinta marca y siete billeteras de los que no supo explicar su procedencia, aunque luego declaró que eran parte de objetos dejados en depósito o por el pago de servicios sexuales.

“Se realiza un operativo en la zona de San Pedro y se interviene un lenocinio clandestino porque no tenía ningún tipo de autorización ni licencia de funcionamiento. Al interior, el personal colecta 35 celulares y billeteras cuya posesión no ha sido aclarada por el administrador”, declaró el mayor Juan José Millán, jefe de la División Propiedades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), según difundió radio Compañera.

Millán detalló que en total fueron decomisados 35 teléfonos celulares, de los cuales tres aún tienen los chips incorporados; 50 relojes de distinta marca y características, y siete billeteras en las que se encontró tres cédulas de identidad y un carnet electoral.

“Presumimos que todos estos bienes son objeto de ilícitos, de robos o hurtos por lo que ha sido aprehendida esta persona por receptación y remitido al Ministerio Público. Jorge C. A. de 68 años no tiene antecedentes delictivos pero no ha sabido dar razones o motivos por lo que se ha colectado esta evidencia, aunque explicó que son bienes dejados como depósito o intercambio por relaciones de tipo sexual”, indicó el jefe policial. (03/09/2018).

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz