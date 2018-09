La Paz es la región boliviana de los infanticidas

Este año, desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto, se reportaron 41 infanticidios. De este total 20 se registraron en La Paz, 8 en Cochabamba; 7 en Santa Cruz, 3 en Potosí y 2 en Oruro.

La semana se va con otro caso de un agresión contra un niño en La Paz. Padre y madre de una bebé de cinco meses la golpearon al punto de fracturarle varias costillas y dañarle seriamente la retina de uno de los ojos. Es otro caso más que la Policía reporta en esta región, donde, según expertos en psicología y criminlogía, encuetran que la idiosincracia de la gente es un factor para agresiones e infanticidios.

Los hechos indiscriminados de violencia contra los niños demuestran un mal conjunto que padece la sociedad. La inestabilidad, la desintegración familiar y el síndrome de acumulación son las principales causales de esta problemática. Datos de la Fiscalía dan cuenta que La Paz es el departamento donde ocurre el mayor número de infanticidios en el país. Expertos en psicología y criminología atribuyen esta cantidad de casos a la idiosincrasia de sus habitantes donde aún predomina el machismo.

“La ciudad de La Paz, sobre todo El Alto están habitadas por migrantes. En su mayoría son personas que se trasladan desde las provincias a las ciudades y en el campo aun predominan el sometimiento de la mujer hacia el marido y por ende los hijos. Esa es una de las razones por las que se atribuye que en La Paz haya más casos”, explicó la experta en psicología forense, medicina legal y ciencias policiales, Lorena Cox.

Datos estadísticos dan cuenta que la problemática del infanticidio continúa en ascenso toda vez que en 2016 hubo 34 casos, de los que 15 ocurrieron en La Paz. Al ño siguiente, el 2017, se registraron 87 muertes y 29 de ellos sucedieron en este departamento.

Este año, desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto, se reportaron 41 infanticidios, del total 20 se registraron en La Paz, 8 en Cochabamba; 7 en Santa Cruz, 3 en Potosí y 2 en Oruro.

Cox asegura que un infanticida puede provenir de cualquier condición socioeconómica, religión y cultura, pero en su mayoría son personas con altos niveles de adultismo, que se refiere a la creencia de que un adulto es superior a un niño, cuando son personas iguales en derechos, pero con la diferencia de que los niños no pueden defenderse ni resistir los golpes.

Dijo que los infanticidas son personas que no dejan de pensar en mitigar el sufrimiento real o imaginario de sus hijos. La mayoría de los padres que matan a sus hijos consideran que no podrán seguir adelante por una disfunción familiar o por una crisis económica, o definitivamente porque son hijos no deseados.

Acotó que un estudio efectuado desde 2013 reveló que los infanticidas que actúan con dolo pueden matar como el resultado de la violencia sistemática intrafamiliar, o tras desarrollar psicosis.

Si bien la mayoría de los infantes murieron a manos de madrastras o padrastros, los casos que consternaron en este mes fueron los de dos madres que procedieron a quitarles la vida a sus hijos para luego intentar suicidarse por problemas conyugales y económicos.

El primer caso fue en junio en la ciudad de El Alto, donde una joven madre grabó un video junto a su hija de seis años para despedirse de su esposo y luego le quitó la vida a sus dos pequeños, la niña y un varón de un año, a los que envenenó. Después, ella se mató.

El segundo caso sucedió en Cochabamba el 14 de este mes cuando una mujer de 25 años ahorcó a sus hijos como resultado de una pelea que tuvo días antes con su esposo, de 28 años y de oficio albañil, porque él dejó su hogar para ingerir bebidas alcohólicas.

