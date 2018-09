La provocación que lanzó Pelé al fútbol argentino en Twitter

Sin embargo, el delantero no pudo jugar aquella edición por un problema en su columna, sin embargo, un año antes de su muerte aseguraba: “Yo estuve en un Mundial (…) Yo fui con los jugadores, 22 jugadores son la selección, ¿no? No pude jugar por una lesión de columna, entrenaba con los compañeros. Si no hago el gol yo en Gales España no se clasifica. El Mundial empieza antes, y yo estaba ahí. Yo fui internacional, nos clasificamos para el Mundial y lo que pasó fue eso, una lesión de espalda y no pude contribuir”.