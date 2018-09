La vitamina que puede hacerte perder la grasa del estómago

Foto: iStock.

Quieres tener un vientre plano, lo sabemos. Es lo más difícil de conseguir. La grasa abdominal es la zona donde es más difícil de eliminar. Las famosas cartucheras y flotadores traen por el camino de la amargura a miles de personas. ¿Quieres quitártelas? No hay ninguna fórmula mágica: lo más importante es seguir una dieta equilibrada, hacer ejercicio y tener unos hábitos de vida saludables. Hasta aquí nada nuevo.

Pero además, siempre hay cosas que añadir y pequeño trucos que suman a la hora de adelgazar y quitarnos la grasa que nos sobra. Podrías pensar que la vitamina D es crucial para tener unos huesos fuertes y posiblemente para disminuir el riesgo de sufrir cáncer o diabetes, pero este nutriente tiene algunas cualidades más bajo la manga. Apodada la “vitamina del sol” (tu cuerpo solo puede fabricarla cuando recibe luz directa a la piel), esta parece ser la clave para mantener el abdomen perfecto.

Según una presentación de la Sociedad Europea de Endocrinología en Barcelona, ​​las personas con bajos niveles de esta vitamina tienden a tener mucha más grasa en el estómago. Los investigadores seleccionaron a las aproximadamente unas 7.000 personas en un estudio de Epidemiología de la Obesidad en los Países Bajos para llegar a estos resultados.

Tomar el sol durante 15 minutos tres días a la semana al atardecer o al amanecer es la solución para algunos especialistas

Descubrieron que encuestados con los niveles más altos de grasa abdominal coincidían con los más bajos de este nutriente. La investigadora principal Rachida Rafiq del VU University Medical Center en Amsterdam aseguró que: “Aunque no medimos la deficiencia de vitamina D en nuestro estudio, la fuerte relación entre el aumento de la cantidad de lípidos y los parámetros más bajos de esta vitamina sugiere que las personas con cinturas más grandes tienen un mayor riesgo de desarrollar deficiencia y deberían considerar controlar sus niveles de este nutriente”.

Toma el sol

Cada vitamina cumple un papel fundamental en el correcto funcionamiento del organismo. La D se ocupa, entre otras cosas, de fijar el calcio en el organismo y evitar así el riesgo de padecer osteoporosis. Además, un estudio realizado recientemente en Japón relaciona los altos niveles de vitamina D con un riesgo hasta un 20% menor de padecer cáncer, y otro trabajo concluyó que mejora la cantidad y la calidad del sueño nocturno. ¿Cómo conseguirla? A través de la alimentación (salmón, sardinas, ostras, huevos e hígado) y dejando que nos dé el sol.

Si bien el estudio solo apunta a una simple relación, los expertos especulan que los niveles bajos de vitamina D pueden estar relacionados con el aumento de peso. ‘Medical News Today‘ informa que aumentar su ingesta puede ayudar a eliminar la grasa del vientre. En individuos con diabetes tipo 2, su insuficiencia puede empeorar las cosas al interferir con la tolerancia a la insulina y al azúcar en la sangre. Agregar más tu dieta, a través de suplementos o alimentos fortificados como leche y cereales para el desayuno, puede protegeter contra una serie de afecciones.

Gracias a esta vitamina también reducirás el riesgo de infecciones respiratorias o gripe y obtendrás unos huesos más fuertes

Los vínculos entre la obesidad y la deficiencia de vitamina D están creciendo, según Rafiq, pero “debido a la naturaleza observacional de este estudio, no podemos sacar una conclusión sobre la dirección o la causa de la asociación entre estas”, asegura.

Insuficiencia

Los expertos están preocupados porque el estilo de vida moderno hace que no tomemos lo suficiente y recomiendan tomar un suplemento de 10 mg diarios de octubre a marzo. En el caso de personas de tez oscura o embarazadas deberían tomarlo durante todo el año. Se calcula que el 50% de lo que necesitamos lo obtenemos a través de los rayos ultravioleta de tipo B (UVB), que son los encargados de sintetizar esta vitamina.

¿Esto significa que tienes vía libre para tumbarte al sol durante horas? Como es obvio, no. No es así. Demasiada radiación también es la responsable del envejecimiento de la piel y provoca distintos tipos de cáncer (entre el 60 y el 65% de los casos). Para algunos especialistas, la solución pasa por exponerse al sol sin protección 15 minutos al día tres días a la semana, a primera hora de la mañana o al atardecer (cuando ya no tiene tanta fuerza y no es tan nocivo).

Fuente: elconfidencial.com