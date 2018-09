Las cosas que me arrepiento de haberle dado a mi ex

Le regalé a mi ex pareja este vinilo azul transparente de Rhythim Is Rhythim, “Strings Of Life”. Estaba muy bien conservado, incluso en la manga de la imagen. Ni siquiera puedo recordar por qué se lo dí, creo que fue por impulso. Es un single icónico; me encanta esa canción y desde entonces no he podido encontrarla, pero como que… uno no puede pedir algo como eso de vuelta, especialmente tres años después. Sonaría como un verdadero idiota.