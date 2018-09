Legend of Solgard, una mezcla entre Clash Royale y Candy Crush

Seguro que cuando te hablan de King asocias esta desarrolladora de juegos a Candy Crush Saga. Sin lugar a dudas, se trata del título más famoso de la compañía, aunque hace unos cuantos días han presentado un nuevo juego en asociación con Snowprint que se perfila a acaparar la atención por todo lo que tiene para ofrecer: hablamos de Legend of Solgard, un RPG de lucha que ya hemos probado por completo.

Nuestra primera impresión al descargar el juego es que parecía ser una especie de clon de títulos de estrategia en tiempo real, pero lo cierto es que después de pasar un par de días pegados a él hemos quedado enganchados por todo lo que puede ofrecer.

Características de Legend of Solgard

Nuestra aventura empezó con unos gráficos de calidad Full HD desde que se da inicio al juego. Con una introducción atractiva de unos segundos, el título nos ubica rápidamente en el mapa, lugar donde comenzará una serie de recorrido rápido junto a Embla, nuestra guerrera, para ir descubriendo poco a poco todo lo que puede ofrecer.

Al llegar al mapa podremos iniciar el modo campaña, pero al igual que como sucede en esta modalidad, el objetivo del juego es sencillo: destruir al enemigo con la menor cantidad de movimientos posibles y no dejar que nuestra vida llegue a 0, si esto llega a pasar, perderemos. Para ello, tendremos que combinar los personajes que tenemos a disposición (algo súper fácil de entender si ya has jugado a Candy Crush). Al hacerlo, estas criaturas darán paso a una transformación más poderosa para poder atacar a los enemigos que defienden el otro costado de hielo.

Al comienzo tendrás solo 2 personajes disponibles: el Elfezuelo y el Zarpibravo. Luego, a medida en que vayas logrando victorias, podrás ir desbloqueando más personajes con mayor poder de ataque (hasta hoy hay un total de 30: Noctimaga, Bombíneo, Colmillante, Roeleño, Rascalodo, Ramavivo, entre otros).

Cada vez que ganes una partida obtendrás puntos positivos para seguir jugando y para armarte con el mejor equipo de batalla. Del nivel 1 al nivel 10 la cosa puede parecer sencilla, pero justo en este nivel te encontrarás una pequeña sorpresa (lo de pequeño es sarcasmo, así que prepara tu mejor arsenal).

Cada personaje cuenta con una habilidad específica, pero si unes a 3 o más criaturas de forma vertical, tendrás una transformación con más poder, mientras que si optas por la unión horizontal, tendrás una especie de barrera que ayudará a retener el golpe del enemigo, no por mucho, pero mientras más te protegas, mejor que mejor. Al agruparlos en cuadrado se creará una figura gigante.

Por lo demás, poco a poco irás agarrándole el hilo con la mecánica de cada opción. Eso sí, a modo de recomendación, debes centrarte en no perder ninguna partida porque con ello puedes perder energía, y esta te puede hacer falta para seguir jugando y avanzando rápido, aunque esto se puede recompensar pagando para obtener más energía disponible.

Así mismo, no dejes atrás el modo de misiones diarias, pues este te puede hacer ganar más puntos para utilizarlos en el modo campaña (luego del nivel 5 desbloquearás el modo recompensas, las mazmorras, el coliseo heroico, el coliseo de jefes y el inframundo). Por ahora solo hay 6 modos de juego, pero el desarrollador afirma que más adelante se incluirán más.

Lo que más me gusto y algunas pegas de Legend of Solgard

Dentro de la sección de puntos positivos tenemos una gran cantidad de cosas pero queremos resumirlo en las siguientes líneas:

• Permite que podamos crear o unirnos a un clan para jugar con nuestros amigos y participar de misiones.

• Nos deja jugar offline sin problemas, esto para momentos donde no tengamos electricidad, conexión a internet o por cualquier otra situación.

• Cuenta con una gran cantidad de personajes, cada uno con sus poderes específicos (como si fueran cartas de Clash Royale)

• Sus gráficos y sonidos y pistas musicales, relajantes y atractiva (te desconectas de lo exterior para concentrarte más en cada batalla).

• El juego te guía paso a paso para que agarres el ritmo con cada configuración, premio y objeto o personaje disponible al momento de jugar.

En cuanto a los puntos negativos, lo primero es que la batería de mi móvil se ha agotado muy pronto jugando (esperamos puedan optimizar el juego un poco más para que no se agote la batería rápidamente).

Sumado a esto, hay que prestar demasiada atención a los detalles y tener ganas de explorar las cientos de opciones y todo lo que brinda el juego si queremos cogerle el ritmo rápidamente. Si vas presionando cualquier botón a la ligera, probablemente no entiendas algo más adelante.

Por último, pero no menos importante, si llegas a perder en reiteradas oportunidades puedes quedarte sin energía y tendrás que esperar un buen rato para volver a jugar. A mí no me ha pasado, pero si a ti te llega a suceder, seguro que querrás que el juego mejore esta característica para que puedas mejorar tu habilidad de combate sin tener que pagar por ello.

Descargar Legend of Solgard en Android

Me atrevo a decir que este RPG me ha vuelto más adictivo que a Candy Crush. Si quieres probarlo, aquí te dejo el enlace de descarga de forma gratuita desde Google Play. El juego es gratis, pero tiene algunas opciones de compras adicionales (diamantes para poder comprar oro y subir de nivel a los personajes, entre otros).

Legend of Solgard: descargar para Android

Fuente: wwwhatsnew.com