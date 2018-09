Lenka Nemer: ‘No me gusta la moda, no somos ganado para seguir a los demás’

Especial. Es bella, inteligente y decidida. Ella tiene su blog con el fin de ayudar a las personas.

Lenka Nemer es de esas jovencitas que no le importa el que dirán, que disfruta de ser diferente de las otras personas y que tiene un propósito en su vida y es ayudar a los demás. Tiene 21 años, pero al escucharla hablar se puede identificar a una mujer madura y con grandes propósitos en su vida.

Ella tiene su propia página en las redes sociales, donde no solo toca temas de modas como es costumbre que escriban las blogger, Lenka trata temas sobre la depresión, viajes y hasta escribe de la felicidad, es por ello que su blog la diferencia de las otras.

Pero no solo a escribir y modelar se dedica, también estudia Relaciones Internacionales y está haciendo un curso de modas, es dueña de un gran corazón no por nada se cortó su larga cabellera para donarlo y afirma que lo más grande que tiene es su padre y hermanas.

¿De qué se trata su blog?.

Hice este blog para desahogarme de todo lo convencional que me rodea. Me di cuenta al ir a los desfiles de modas que las personas solo hablan de dietas, ejercicios y gimnasios, fue por ello que decidí escribir en mi página.

¿Las personas viven de apariencias?.

En la vida hay de todo. Las personas no es que vivan de apariencias, ellas quieren ser integradas a la sociedad y es triste porque estas vanalidades nos vuelven vacías.

¿Se deben querer tal cual son?.

Algo que aprendí del mundo de la moda es que el que se hace notar es aquel que tiene valor como persona. Las personas que están abajo y quieren llegar a ser famosas son aquellas que crean los estereotipos, en cambio, aquellas que se muestran como son triunfan en la vida.

¿Sufrió discriminación Lenka?.

Me corté el cabello, yo no quise decir por qué tomé esta decisión y las personas me cuestionaron y en mi cuenta de Facebook, me escribían que parecía un machito, que las mujeres no deben tener el pelo corto.

Cuando me empezó a herir todos esos insultos tuve que aclarar que me había cortado el cabello para donarlo, eso de dar explicaciones me hizo sentir tan incómoda que tuve que cerrar mi cuenta de Facebook hace cinco meses.

¿Se deprimió?.

Las críticas no me afectaron, yo crecí con mi papá y mis hermanas y eso me hizo tener el carácter fuerte. Más que deprimirme me molestó, porque la gente no tiene derecho a meterse en tu vida. Yo elijo qué hago con mi vida y no necesito que me juzguen, cortarme el cabello fue la mejor decisión que he tomado.

¿Tiene un carácter diferente a las demás jovencitas de su edad?.

Me cuesta mucho sociabilizar, no soy de tener amigos, este año fue la primera vez que asistí a un concierto. No voy a cambiar porque así las personas lo quieran.

Yo no soy de salir a beber o comprarme ropa cara, no necesito esas cosas en mi vida. Yo puedo vestir un vestido y tenis, no me gusta seguir tendencias, a mí lo que está de moda me molesta, porque tenemos que estar como ganado y seguir a los demás.

¿Qué tal la aceptación del público con su blog?.

Me está yendo bastante bien, las personas que ven las publicaciones comentan y hasta me escriben por privado. Hay personas que tienen problemas, yo les digo vamos a tomar un café y trato de ayudar. No sé cómo podré solucionar sus problemas pero dos personas pueden tener mejores resultados.

Una amiga mía se suicidó, yo había visto señales en ella y las había ignorado, no pude ayudarla, pero ahora quiero ayudar a los demás, por ahí hay personas que están pasando una situación así y trato de colaborarlos con mi página.

Fuente: eldia.com.bo