Los AR Emojis y la supercámara lenta llegan al Galaxy S8 y Note 8

Juan Garzón / CNET



Samsung introdujo a los AR Emojis y la grabación de cámara con los Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus, pero ahora se extienden más allá de estos teléfonos para llegar a través de una actualización a los Galaxy S8 y el Note 8, según revelaron en Reddit diferentes usuarios.

Según los usuarios, la actualización que permite esto está llegando por el momento a los dispositivos con procesador Exynos (no Snapdragon), pero no extrañaría que en un futuro también se habilitara para esos celulares.

Vale la pena tener en cuenta que según el blog SamMobile que, por ejemplo, en el Note 8, los AR Emojis en tiempo real no funcionan y es necesario que la cámara te tome primero una foto.

Asimismo, la función no está tan presente como en los Galaxy S9 o el Galaxy Note 9, ya que no es un modo que encuentras tan pronto abres la cámara, sino que es necesario descargar el app My Emoji Maker en la tienda Galaxy Apps. Además, después es necesario abrir la cámara y seleccionar stickers para poder crear tu emoji animado.

No es claro si este es el mismo proceso para los usuarios que tienen un Galaxy S8, pero teniendo en cuenta que el Note 8 es un celular más reciente, tendría mucho sentido esperar que la experiencia fuera igual o peor en esos celulares.

Por otro lado, aunque es bueno que estos celulares también recibieron la grabación de video en supercámara lenta con sólo 480fps en resolución HD, en vez de 960fps como en los S9 y Note 9. No está claro si esta sería la misma resolución que ofrecería el Note 8, pero no sería extraño teniendo en cuenta que tienen el mismo procesador.

Fuente: cnet.com