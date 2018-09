Los crímenes cometidos en Cuba, Venezuela y Nicaragua se repiten en Bolivia

Asumido su llamado tercer mandato Morales convocó a un referéndum en que planteó el SI para su perpetuación indefinida en el poder y el NO para no volver a ser candidato, anunciando que si perdía volvería a sus cultivos de coca ilegal. El 21 de febrero de 2016 ganó el NO, Bolivia dijo NO. Pese al fraude dictatorial el triunfo del pueblo boliviano fue contundente, pero entonces recomenzó la aplicación de los medios delictivos utilizados en Cuba, Venezuela y Nicaragua.