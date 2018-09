Los cuatro hombres hallados sin vida en la carretera Oruro-Potosí fueron torturados y acribillados

Los cuatro hombres hallados sin vida y envueltos en bolsas de plástico en el sector de Condo K, en la ruta interdeparmental entre Oruro y Potosí, fueron torturados y acribillados hace unos siete días, según informe de la Fiscalía.

Antes de ser eliminados, los familiares recibieron varias llamadas telefónicas, lo que hace presumir a las autoridades que primero fueron secuestrados. Los fallecidos son: Victoriano Mendieta Montaño, Emeterio Mendiente Montaño, Freddy Vallejos Montaño y Mario Callisaya Ferrufino, según informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Santa Cruz, Gonzalo Medina.

De acuerdo a la Fiscalía, el pedido de rescate de los presuntos plagiadores fue de más de $us 100.000, pero al no ser cumplido fueron ultimados. Los cuatro habían llegado a Oruro con unos $us 120.000 mil dólares para hacer compras de oro, de acuerdo a los primeros datos de la investigación.

La Fiscalía de la localidad de Challapata y efectivos policiales de la ciudad de Oruro procedieron al levantamiento legal de los cadáveres aproximadamente a las 10.00 del martes.

En ese ínterin, el responsable de la FELCC de Challapata, Sergio Chuquichambi, explicó que se trata de “cuatro cadáveres de varones”, los que se encontraban en bolsas de plástico.

La Razón Digital / Juan Mejía / Oruro