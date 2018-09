Los mejores juegos de coches para Android

Los juegos de coches acaparan una buena cuota del mercado de títulos para Android por todo lo que tienen para ofrecer y por las cientos de entregas disponibles. Pero más allá de todo el abanico de juegos con esta temática, hoy vamos a descubrir 5 de los mejores de 2018.

Si quieres internarte en cientos de carreras en diferentes pistas, con un montón de coches personalizables y con buenos controles de juego, entonces puedes probar cualquiera de las 5 entregas que verás a continuación. No te quedes sin jugar ningún título en tu Android.

Empezamos el listado por todo lo alto con la entrega que hará que revivas tus hazañas hechas en tu ordenador al jugar cualquier secuela de Need for Speed. Este juego en particular posee más de 50 millones de descargas y una valoración de 4,4 gracias a que puedes correr en una gran cantidad de pistas, personalizar tu coche como se te antoje, esquivar policías, entre otras cosas. El juego es gratuito con compras adicionales. Pruébalo al instante.

Desarrollado por el grande Gameloft, Asphalt Xtreme es un título que se especializa en las carreras por terrenos llenos de lodo junto a los coches más potentes del rally. A tu disposición tendrás un total de más de 50 vehículos 4×4 de marcas como Dodge, Chevrolet, Ford, Jeep, entre otras, los cuales puedes ir desbloqueando y modificando a medida en que vayas completando carreras frente a otros jugadores. Sus controles, gráficos y los 5 modos de juego, 300 eventos y más de 1.000 retos lo hacen otra excelente opción gratuita para Android.

Si quieres un juego de coches diferente en jugabilidad, gráficos y melodías, entonces Beat Racer es el más recomendado para ti. Se trata de un título en el que tendrás que ir sobre 3 carriles buscando la forma de completar con éxito los 3 objetivos: no dejar que te alcance tu oponente, sobrepasar los obstáculos exitosamente y sincronizarte con el ritmo de la música; esto último te ayudará a ir más rápido cada vez que tu coche sigue los botones que están en medio de la pista. También es una opción gratuita para Android

Cambiando un poco la mecánica de carreras, ahora pasamos a un juego de aparcar coches que va de maravilla en cualquier Android. En Real Car Parking 2 tendrás que ser un conductor precavido al tratar de estacionar un coche de forma correcta y disfrutando buenos gráficos 3D. Fíjate en los retrovisores, aparca entre autos y ojo con llegarle a un coche en este juego gratuito con valoración de 4,5.

Es quizás el juego de coches más esperados de 2018 por el éxito obtenido de su hermano menor: Asphalt 8. En esta edición vemos mejoras en los coches, pistas, controles y en todos los retos que tienes a disposición. Colecciona hasta 50 coches a medida en que vayas ganando cada una de las más de 60 temporadas y 800 carreras, edita tus coches como te guste y compite con oponentes de talla mundial en esta entrega gratuita de Gameloft.

