Los nootrópicos, una nueva clase de medicamentos de moda

Por tanto, estamos hablando de píldoras que podrían ser de utilidad para mejorar el rendimiento de nuestra mente, así como prevenir el deterioro cognitivo tan presente entre la tercera edad. En España, su uso no está muy extendido, pero al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, la industria que explota estos compuestos fue valorada en más de 1.300 millones de dólares (1.124 millones de euros) en 2015 y se prevé que alcance los 6.000 mil millones (5.191 millones de euros) para 2024, según informa ‘Men’s Health’.

Estos suplementos encajan a la perfección en una sociedad cada vez más competitiva para optimizar el rendimiento laboral

Este exponencial crecimiento se debe, en parte, a la astuta comercialización de expertos en el ‘biohacking‘, como Dave Asprey (fundador de la exitosa empresa Buttleproof), quienes han creado un público en torno a estos productos a través de las redes sociales y programas en podcast. Sin embargo, la popularidad de los nootrópicos ha surgido de la nada y sin ninguna investigación clínica rigurosa para demostrar que funcionan. ¿Efecto placebo? ¿Verdadero milagro para la mente? ¿Estafa piramidal?

Los nootrópicos encajan a la perfección con una sociedad cada vez más competitiva en la que optimizar el rendimiento laboral se convierte cada vez más en una lucha por entrenar al cuerpo en el arte de trabajar bajo una presión constante. Podría ser un claro sustitutivo de la cafeína, la droga más consumida en todo el mundo. Estas sustancias ofrecen dos tipos de promesas irresistibles: la posibilidad de aumentar las capacidades cognitivas para ajustarnos a las demandas de trabajo constantes y la inmediatez de los resultados que se buscan, ya que son de rápido efecto.

Cuatro muertes en EE.UU

“La mayoría de las personas las toma porque es simplemente un suplemento, no pueden ser malas para la salud ya que son naturales”, afirma Louis Kraus, médico psiquiatra del Centro Médico de la Universidad de Chicago. “Sin embargo, la realidad es que algunas de estas píldoras podrían ser letales, principalmente porque no sabemos exáctamente qué hay detrás de ellas”. La Asociación Estadounidense de Centros de Control de Envenenamientos asegura que las intoxicaciones de neootrópicos comunes como el fenibut, piracetam, vinpocetina y L-teanina aumentaron de 50 a 356 casos entre 2012 y 2017, y provocaron cuatro muertes. Antes de gastar dinero en estos suplementos y sumarte a la causa neootrópica, primero debes comprender qué son, cómo funcionan y en qué afectarán a tu cuerpo para sopesar los riesgo.

Es imposible que este suplemento aumente el número de células y conexiones neuronales

No en vano, hay unanimidad entre los expertos al argumentar que no hay una píldora mágica que se pueda tragar y al instante aumente la capacidad intelectual. No está disponible por el momento, y probablemente jamás lo esté. “No se puede cambiar la estructura cerebral de alguien”, reconoce Kimberley Urban, neurocientífica de la Universidad de Delaware. “Es imposible que este suplemento aumente la estructura física real o el número de células y conexiones neuronales. La mejor opción siempre será dormir bien, tomar alimentos apropiados y hacer ejercicio”, observa. Por ello, como aconseja Urban, mejor olvídate de tomar este tipo de sustancias e impulsa tu crecimiento intelectual por tí mismo.

La eficacia de los nootrópicos ha sido puesta en cuestión por el hecho de que muchos de los resultados obtenidos tras años de investigaciones no son concluyentes. A pesar de que algunos resultan bastante prometedores, aún no se sabe a ciencia cierta hasta qué punto son eficaces y útiles para ser introducidos en el día a día de las personas sanas o con problemas de demencia.

