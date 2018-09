‘Los presidentes están de paso’ Se debe fortalecer la democracia y la justicia

Conferencista. El reconocido colombiano habla de la situación política social en la región y de la importancia de una justicia independiente para los países.

Con una vida complicada que le tocó afrontar junto a su madre y hermanos, Jorge Lara Restrepo habla del perdón y la paz que lleva en su corazón y motiva a los jóvenes de varios países a cerrar ciclos para poder avanzar.

Lara, quien perdió a su papá cuando apenas tenía 7 años, llegó a Bolivia para dar a conocer más de la historia de su papá, pero a la vez dejar consejos de vida a la juventud.

En entrevista con El Día, el colombiano diseñador y productor reconocido por los hechos que vivió, habló sobre el proceso de paz en su país, el sistema judicial y la política en la región.

P. ¿Le fue fácil buscar la paz y perdonar?

J.L.: Es un trabajo del día a día, gracias a Dios partí de las bases buenas de la enseñanza y consejos de mi madre.

Una paz interior que nos puede ayudar a romper ciclos de vida, es decir que cada día nos vamos sintiendo más ligeros. Yo aún no he cerrado el caso de Rodrigo Lara Bonilla, creo que aún me falta más por hacer, tengo cosas pendientes.

P. ¿Cuáles son esas cosas pendientes?

J.L.: Quiero llevar por el mundo la historia de un hombre honesto, sincero. Quiero lograr el perdón y la paz interior en mi madre. Quiero ayudar a los hijos de Pablo Escobar y Carlos Ledher, porque ellos no tienen culpa de absolutamente nada.

P. ¿Alguna vez buscó venganza?

J.L.: Mientras estuve en el exilio obligado, me enteré que a 20 kilómetros de donde vivíamos con mi mamá y mis hermanos en Suiza, estaba viviendo también en el exilio el hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar, que ahora se llama Sebastián Marroquín y ahí me dije a mí mismo que lo mataría y que esa sería mi venganza. Hablé con un amigo y al día siguiente después de la escuela fuimos a la estación de tren para viajar a ese lugar, pero el dinero no nos alcanzaba, entonces decidí dejarlo para otro día. Pero al día siguiente dije mañana y mañana me olvidé y así pasó el tiempo sin vengarme y dejando que los consejos de mi mamá me llenaran de paz interior.

P. ¿Qué opina de los acuerdos de paz en Colombia?

J.L.: La paz es de adentro, el cambio tiene que hacerse de forma sincera. El proceso de paz es viable, pero de los colombianos con los otros colombianos. No es un papel que se tiene firmar y listo, tenemos que hacer la paz con nuestras acciones cotidianas.

El proceso es bueno, pero es de los colombianos y con los colombianos, un papel no nos va cambiar la manera de ser y pensar.

P. ¿Qué papel juega la justicia en tema?

J.L.: No hay paz con impunidad, no se puede dar por concluido algo que no ha sido resuelto.

En el caso de Colombia no se le puede dar curules a la guerrilla sin haber pasado por la justicia. No se puede dejar entrar a quienes en su momento fueron criminales, a ellos no se los puede dejar hacer política. Yo siempre digo que la impunidad es un multiplicador de la violencia.

P. ¿Cómo ve la situación política judicial en la región?

J.L.: Yo no soy político, pero tengo una posición muy clara y que es lo mismo para el que sea de izquierda o derecha.

Por ejemplo, ahora en Colombia están llamando al expresidente Álvaro Uribe y tiene que presentarse en las Corte de Justicia por denuncias o investigaciones.

Los presidentes están de paso y el sistema judicial y normas quedan. Lo que tenemos que hacer nosotros es fortalecer la democracia y la justicia.

No puede ser que un expresidente o cualquier bandido diga no voy a ir a presentarme o no quiero responder por eso o esto y listo.

No es así, todo funcionario público debe presentarse ante organismos del Estado cuando sea convocado.

P. ¿Cómo está la justicia ahora?

J.L.: Es importante hacer reformas a la justicia. Los crímenes de hoy en día no están adaptados con las Constituciones que ya están escritas hace tiempo.

Hoy en día la justicia recibe muchas burlas de los jóvenes y de la gente, la sociedad en su conjunto que ya no cree en ella ni en el sistema.

La independencia judicial es obligatoria. Hay que ver la forma y los modos de elección de magistrados, porque un magistrado elegido por un mismo presidente de un país o el mismo Congreso lleva a la corrupción. Un magistrado debería ser elegido a voz populi, pero con un voto controlado para que no haya compra de votos.

Creo que es todo el sistema electoral que hay que hay que revisar de la letra A a la Z.

P. ¿Qué mensaje le da a la sociedad?

J.L.: La sociedad tiene que dejar el ciclo de odio, la violencia es de todos los días, está en la forma que hablamos a la gente. Se tiene que dejar ese sentimiento y buscar la paz, reconciliación y dar perdón. Si todos los seres humanos actuáramos de esa manera, las cosas fueran diferentes en el mundo.

Yo tengo mi lema y lo llevo donde voy: Si me entregas violencia yo te devuelvo paz.

41 Años

De edad tiene en la actualidad el pequeño que se quedó sin padre a los 7 años.

