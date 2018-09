Luis Revilla Herrero: “Tienen miedo que Sol.Bo impulse a Carlos de Mesa”

El alcalde Luis Revilla anunció que impugnarán la decisión del Órgano Electoral. Mantiene sus distancias con la sigla de UN

Marcelo Tedesqui

¿Qué pasó con su personería jurídica?

En cuatro meses no recibimos ninguna notificación del TSE, por eso le digo, si revisan los antecedentes hay organizaciones políticas que han presentado su trámite y al mes ya tenían personería, nosotros no. ¿Por qué nos devolvían los libros?, ¿por qué ponían una observación u otra? La principal que impusieron fue que el procedimiento dice que los libros se abren y se cierran con un solo notario. Pero en medio de ese proceso se cambiaron notarios y esa no es nuestra responsabilidad. Hubo un conjunto de libros que no quiso aceptar el tribunal basado en este argumento. No es correcto y no es justo.

¿A qué lo atribuye?

Todo esto se debe a no otra cosa que influencia política del Gobierno sobre el TSE, para finalmente evitar darnos la personería jurídica.

Usted dijo que había conversaciones con el MAS, ¿esto aleja todo eso?

Yo nunca dije que había conversaciones tendientes a una alianza con el MAS, fuimos muy claros, nosotros hemos estado en conversaciones con fuerzas de oposición, para hacer un frente de oposición a ese partido. Cualquier otra conversación no tenía ninguna finalidad electoral. La que sí la tiene es esta, es la que estamos desarrollando y vamos a seguir desarrollando con otras fuerzas políticas de oposición, con Carlos de Mesa si es el caso, para conformar un frente político que nos permita participar de las elecciones y derrotar al oficialismo.

El vocero de Sol.Bo dijo que se cerraba la posibilidad de conversar con partidos tradicionales como UN, ¿ahora se abre nuevamente?

Nosotros no creemos que haya un frente donde puedan participar todos. Donde tengamos que reproducir las prácticas ‘partidocráticas’ del pasado, pero es obvio que hay partidos en la oposición que no representan eso, desde nuestra óptica. Podemos conversar con los Demócratas, podemos conversar con Carlos de Mesa, con los indígenas del sur del país y tratar de conformar un frente que sea coherente, no una ‘megacoalición’ que después de llegar al Gobierno ni se entienda y todo el mundo se esté peleando por sus intereses.

¿A qué se refiere cuando habla de una propuesta coherente?

Hay que dialogar en ese sentido. Por supuesto me refiero a un plan, un programa, unas propuestas que nos permitan, primero, tener una alianza con un frente coherente. Y, segundo, construir eventualmente un gobierno coherente también.

¿Qué hacer ahora?

Vamos a agotar las instancias legales para conseguir nuestra personería, recurriremos a los tribunales de justicia, haremos todo lo que tengamos que hacer. Pero como he señalado, no será la personería jurídica la que nos impida participar del proceso electoral. Tenemos una personería departamental, eventualmente con ella haremos alianzas.

¿Usted cree que el anuncio de charlas con de Mesa generó temor en el MAS?

Eso es lo que creemos. Después de que anunciamos que estábamos en conversaciones con fuerzas opositoras la semana pasada, que nos interesaba conversar con él, de pronto se paran los trámites de nuestra personería. Eso significa que el Gobierno tiene miedo a que Sol.Bo eventualmente pueda empujar la candidatura de Carlos de Mesa. Por eso influencia sobre este tribunal para evitar que consigamos la personería.

Fuente: eldeber.com.bo