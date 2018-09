MacLean se queda a tres golpes de avanzar a la segunda etapa

No logró terminar entre los primeros 15 puestos en Alemania para seguir en su lucha por meterse al Tour Europeo de 2019

Sebastián MacLean estuvo cerca de cumplir con su objetivo, pues este viernes terminó con 284 golpes, a solo tres del decimoquinto lugar, última casilla que daba acceso a la segunda etapa del Clasificatorio al Tour Europeo.

MacLean, quien el jueves tuvo su mejor desempeño en los campos del Fleesensee Golf & Country Club de Göhren-Lebbin, Alemania, dio todo de sí para cumplir con una buena ronda y por ende meterse entre los cupos de clasificación.

Tuvo un gran comienzo, ya que en cuatro de los primeros nueve hoyos logró cumplirlos con un golpe menos de los necesarios, lo cual le dieron el aire que necesitaba para afrontar la mitad de la jornada.

No obstante, en el décimo y decimoquinto hoyo hizo uno de más y ello le perjudicó, pues al final terminó la jornada con 70 golpes y un total de 284.

“Desafortunadamente no avanzamos a la segunda etapa a pesar del golf sólido. Fue algo que no logramos controlar en su totalidad, que es lo que los otros jugadores hacen. Es duro, es parte del deporte, del golf, viví momentos duros, que no se dan resultados que uno quiere, pero creo que lo importante es sacar lo positivo de todo esto”, señaló el boliviano.

Solo los primeros 15 lugares daban acceso a la siguiente etapa y el decimoquinto fue ocupado por el inglés Craig Farrelly (con 281 golpes).

Pese a que no logró cumplir con su objetivo de avanzar para luego intentar clasificarse al Tour Europeo de 2019, la segunda gira más importante del mundo, solo por detrás del PGA Tour de Estados Unidos, MacLean mostró un gran juego frente a golfistas de buen nivel, ya que al final siempre estuvo entre los 35 mejores de entre 74 participantes.

En la clasificación general se situó en la casilla 23. El vencedor fue el noruego Frederik Dreier (275), seguido por sus compatriotas Nicolai Krinstensen (276) y Mathias Gladbjerg, además del sueco Victor Theandersson (ambos con 277).

De esta manera el nacido en Sata Cruz, ganador del Bolivia Open en 2014 y 2016, no logró superar la primera etapa, tal y como lo hizo en 2015, cuando pudo avanzar en Portugal, pero después se quedó en la segunda.

En los siguientes días MacLean tiene previsto regresar al país para preparar los torneos en los que participará en lo que resta del año. “Hay que trabajar mucho, seguir adelante con los objetivos que nos vayamos a plantear con mi equipo. Vamos a ver las competencias de este y el siguiente año, estas semanas serán de mucha planificación”.

Fuente: Prensa Sebastián MacLean