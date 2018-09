Madonna tiene una hija a su imagen y semejanza

Lourdes Leon junto a Madonna. CORDON PRESS

Lourdes Leon, de 21 años, desfila en Nueva York semidesnuda y sin depilar

La primogénita de Madonna, Lourdes Leon, sigue los pasos rebeldes de su madre. Cada aparición pública confirma que madre e hija tienen una personalidad muy similar y comparten el temperamento que les anima a vivir a contracorriente. La última prueba es que, al igual que su madre, Lourdes Leon ha optado por mostrarse sin depilar y con una vestimenta transgresora muy propia de la provocadora reina del pop.

La Semana de la Moda de Nueva York es una de las excepciones que rompe con en el perfil discreto que hasta ahora ha mantenido Lourdes Leon, conocida como Lola entre su círculo más cercano. Aunque en otras ocasiones había acudido como invitada para sentarse, eso sí, en la primera fila, este año ha debutado desfilando para Gypsy Sport, una firma neoyorquina de ropa deportiva que no hace diferenciación por géneros y que ha presentado su colección para la próxima primavera, caracterizada por una estética salvaje.

Su look no ha pasado desapercibido. Ha vestido un top joya con cadenas y conchas naturales que cubrían mínimamente sus pechos, y lo ha combinado con unos pantalones vaqueros rotos o ripped jeans, que dejaban a la vista su ropa interior. El atuendo lo completaban unas gafas de sol minúsculas y unas extensiones de color verde en forma de pluma. Pero el detalle que más miradas ha acaparado han sido las piernas sin depilar de Leon, un nuevo gesto que demuestra su defensa del movimiento #sobaquember, una reivindicación que pretende romper el prejuicio de que el pelo es antiestético y antihigiénico en las mujeres, y que tanto la reina del pop como su hija secundan.

Madonna compartió en Instagram una fotografía luciendo sus axilas sin depilar hace ya cuatro años, acompañada del texto “Pelo largo… No te preocupes!”. Muchas celebridades siguieron la tendencia, entre ellas, las modelos Gigi Hadid y Arvida Byström —que llegó a recibir amenazas— y la cantante Miley Cyrus. Y Lourdes Leon hizo lo propio. Despidió el año 2017 con una instantánea en la que madre e hija aparecían abrazadas y las axilas peludas de la joven quedaban a la vista, con el mensaje: “Estamos listas para recibirte, 2018”. Cada vez que aparece en redes sociales una fotografía de este tipo, las famosas reciben tanto mensajes de apoyo como muchas críticas e insultos que no aceptan la naturalidad que defienden.

Madonna, de 60 años, es una de las pioneras en defender este movimiento. Ya en 2011 explicó a la revista Harper’s Bazaar sus motivos para ir en contra de los cánones: “Vi cómo las chicas populares tenían que comportarse para quedar bien con los chicos. Yo sabía que no podía aceptar eso, así que decidí hacer lo contrario. Me negué a usar maquillaje, a peinarme, y me negué a depilarme. Tenía las axilas peludas”.

Lourdes Leon ha heredado ese carácter. Fue decisión suya desfilar para Gypsy Sport, según cuenta Vogue, que afirma que fue la joven quien se puso en contacto con el diseñador, Rio Uribe, para pedirle directamente poder formar parte del desfile. El motivo es que se siente identificada con los valores progresistas que representa la firma. Aunque con menos polémica, la hija de Madonna y el cubano Carlos León, ya tiene experiencia en el mundo de la moda. Desde los 13 años diseña junto a su madre una línea de ropa llamada Material Girl, y también ha sido imagen de Stella McCartney, amiga personal de Madonna. Tras contar con ella en 2016, la diseñadora británica halagó a Lourdes Leon con una publicación en su cuenta de Instagram, en la que le daba la bienvenida y le dedicaba unas cariñosas palabras: “Es una joven independiente, de inspiración y espíritu libre. A pesar de haber nacido en el punto de mira, mantiene los pies en el suelo”. Queda por ver si su carrera en el mundo de la moda no ha hecho más que empezar.