Madres de niños con cáncer piden al ministro Arce que vea las necesidades del Oncológico y apoyan al Dr. Moreno

Otras mamás dijeron estar preocupadas porque como el doctor Moreno es procesado no se sabe quién operará a otros niños con cáncer en el hospital Oncológico de Santa Cruz.

Todos los días se ven dramas en el Oncológico, explicaron las madres de los niños que sufren de cáncer. Foto: Ricardo Montero

La Asociación de madres de niños con cáncer del hospital Oncológico invitaron al ministro de Justicia, Héctor Arce, que las visite en el nosocomio para que vea las necesidades que a diario se dan en dicho recinto por la falta de personal.

Arce visitó la noche del jueves al niño Sebastián en el hospital de Niños Mario Ortiz, donde lo atienden después de que el médico Róger Moreno le extrajera equivocadamente un riñón sano. El ministro anunció que el Gobierno financiará el trasplante de riñón del pequeño y que le dará prioridad en la lista de donantes.

“Nos solidarizamos con la familia de Sebastián, pero nos sentimos desamparados. Así como el ministro fue al hospital de Niños, que venga al Oncológico y vea las precarias condiciones en las que nuestros médicos hacen maravillas para salvar las vidas de nuestros hijos. Venga y denos una mano para que este hospital funcione. Si no hubieran fundaciones en este hospital, no estuviéramos hablando de un tratamiento de cáncer infantil”, dijo Ana Figueroa Mae, presidenta de la Asociación.

Vilma Ramírez Baño, madre de una niña de cinco años, que necesita con urgencia un trasplante de hígado, respaldó plenamente al médico Moreno, porque considera que es un profesional solidario. “El doctor Moreno me dijo que mi hija solo se salvará con un trasplante de hígado, pero yo no tengo plata y lo peor es que en Bolivia no hacen ese tipo de trasplantes. Me gustaría que el Gobierno nos ayude para ir a Argentina, donde hacen esas cirugías. También necesito un donante”, señaló la mujer.

