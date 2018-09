Magistratura y Fiscalía General van contra jueza Pacajes por revelar hechos del caso Alexander

El Consejo de la Magistratura presentó este miércoles una denuncia penal en contra de la jueza Patricia Pacajes por haber reveledo hechos del proceso que se siguió en el caso del bebé Alexander y que se encontraba en reserva por decisión de ella misma y de otros dos jueces. En paralelo, la Fiscalía General, Ramiro Guerrero, instruyó el inicio de un proceso contra esta administradora de justicia.

La decisión fue tomada tras la indignación nacional que desató la reciente revelación de un audio atribuido a Pacajes, en el que cuenta que condenó por violación al médico Jhiery Fernández sabiendo que el galeno era inocente y que lo hizo por presión.

“Por esta situación (el caso se encontraba en reserva) es que la juez no podía hacer ninguna revelación más allá de que esta sea positiva o negativa o que favorezca a una de las partes, sin embargo, al constituirse en una omisión, al no haber cumplido esta obligación que tenía la juez, también se constituye en un delito que es el incumpliendo de deberes”, argumentó el representante del Consejo de la Magistratura en La Paz, Américo Araníbar.

Tal como lo había anunciado en las horas precedentes, el funcionario entregó la mañana de este miércoles en la ventanilla de la Fiscalía de la sede de gobierno la denuncia por el delito de incumplimiento de deberes. No obstante, dijo que puede ampliarse a otros ilícitos.

“El Ministerio Público ya tiene la obligación de establecer no solamente esta situación, sino otros hechos que posiblemente se formen como el prevaricato o resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes si es que hubiere”, dijo.

No obstante, dejó en manos del Ministerio Público y de sus reparticiones, como el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), el análisis de las “evidencias” para que se determine la veracidad de los audios y la “confrontación” de lo que establece Pacajes.

Mientras, Guerrero anunció el inicio de un proceso desde el Ministerio Público. “Hoy he instruido que se abra un proceso también desde la Fiscalía para que ella aclare esas situaciones ¿Cómo puede caber en la mente que una administradora de justicia con formación profesional, se supone, que diga que no habían pruebas, no habían elementos, pero aún así hemos dictado una sentencia condenatoria”, cuestionó en declaraciones a radio Éxito.

Cuestionó además que “alguien que decide la libertad de las personas, en total estado de ebriedad, hable de situaciones como esa”.

El audio al que accedió la red ATB y que fue replicado por varios medios de comunicación, recortes de prensa, capturas de páginas web, informes, actas y otros elementos forman parte del legajo con el que la Magistratura sustentó la denuncia.

Pacajes es aún es la presidenta del Tribunal 10º de Sentencia que condenó al médico Férnandez a 20 años de presidio, sin pruebas según el audio que se le atribuye y por presiones políticas

De forma paralela, la Magistratura también activó un proceso sumario para que, mientras se investiga el caso, Pacajes sea apartada de sus funciones.

“Se solicitó la suspensión del cargo de la juez por un tiempo indefinido mientras dure el proceso (…) tendría que ser el día de hoy por las características del caso y porque también se acomoda a derecho”, subrayó Araníbar.

La mañana del martes, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, afirmó —en su cuenta de Twitter— que “sería conveniente” que el Consejo de la Magistratura suspenda a Pacajes mientras se investiga. Además, urgió “respuesta rápida y objetiva” en el caso.

“Lo que el Concejo ha considerado como falta gravísima en este caso es la revelación de hechos en un proceso que se encuentra en reserva, ahora lo manifestado o no va corresponder al Ministerio Público para que pueda determinar que corresponde en este caso”, insistió Araníbar. (19/09/2018)

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz

