Maradona postuló a dos argentinos para dirigir a la selección mexicana

FOX Sports Gerardo Martino es uno de los principales candidatos para dirigir a la Selección mexicana y en las últimas horas recibió el visto bueno de ni más ni menos que Diego Armando Maradona. “El Tata le vendría muy bien al Tri. Yo votaría por él o por el Pelado Almeyda”, consideró Pelusa.

“NO HAY QUE PEDIRLE DISCULPAS A NADIE! #CentralFOX | Diego Maradona resaltó el trabajo hecho por sus jugadores en la segunda mitad, aunque reconoció las fallas presentadas durante el primer tiempo, que generaron la eliminación de Dorados. pic.twitter.com/YXW53JvgJs — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 27 de septiembre de 2018

A Diego le preguntaron si alguna vez aceptaría dirigir México y su respuesta fue llamativa: “Qué preguntita… Yo escuchaba al Tuca Ferretti decir que lo iría a ver una comitiva de la Federación Mexicana y no apareció ninguno. Yo no podría ir a la Selección porque tengo un compromiso con mis muchachos, tengo un compromiso con Dorados y todo mi pensamiento está con Dorados y con poder ganar partidos, llegar a la Liguilla o si no armar un equipo para que el año que viene volvamos a ver a Querétaro y hacerle tres goles”.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar