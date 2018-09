Marcha cocalera de Yungas llega hoy a La Paz; recibe apoyo de diversos sectores

• Movilización será recibida por afiliados de Adepcoca, plataformas ciudadanas del 21F, Universidad Pública de El Alto (Upea), maestros, juntas vecinales y otros sectores • Ministro de Gobierno sostiene que no se realizarán nuevas intervenciones en la región de los Yungas, pero no se renunciará a la erradicación de coca y buscarán nuevas estrategias.

Marcha cocalera llega a La Paz

Ante violenta erradicación en los Yungas.

La marcha de cocaleros de Los Yungas llega hoy a la ciudad de La Paz.

La marcha cocalera, que partió la semana pasada desde La Asunta, luego de violentos operativos ejercidos por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para la erradicación de cultivos de coca de la región de la yungueña, llega hoy a la sede de Gobierno, en la que será recibida por varias instituciones que expresaron su apoyo.

El secretario de Comercialización de Adepcoca, Gerardo Ríos, dijo que la marcha de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) será recibida por los afiliados que mantienen vigilia en su sede y a ellos se unirán plataformas ciudadanas del 21F, la Universidad Pública de El Alto (Upea), maestros, juntas vecinales y otros sectores.

Durante la jornada de ayer, la marcha de productores de coca arribó a la localidad de Pongo. Además, responsabilizaron al Gobierno por las tres muertes ocurridas en la población de La Asunta.

Entretanto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que no se realizarán nuevas intervenciones en los Yungas, pero no se renunciará a la erradicación de coca. El Diario

Cocaleros reciben apoyo de diversos sectores

• Anuncian multitudinaria marcha que entrará hoy a la sede de Gobierno desde la Cumbre • Gobierno aseguró que no habrá más intervenciones en los Yungas pero insistió en “grupos irregulares” en San Antonio

LOS COCALEROS DE LOS YUNGAS ESPERAN A SUS COMPAÑEROS MARCHISTAS EN EL INGRESO DE URUJARA.

La marcha de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) llegará a la cuidad de La Paz hoy y serán recibidos por los afiliados que hacen vigilia en la institución y a ellos se unirán plataformas ciudadanas del 21F, la Universidad Pública de El Alto (Upea), maestros, juntas vecinales y otros sectores informó el secretario de Comercialización de la entidad, Gerardo Ríos.

Adepcoca está de luto y en emergencia, el viernes, una masiva marcha partió de las instalaciones de Adepcoca y recorrió calles del centro paceño con los ataúdes de Eliseo Quispe y Carlos Vega, las dos víctimas murieron a manos de la Policía el miércoles 29 de agosto en la comunidad San Antonio, próximo al municipio de La Asunta.

MARCHA

El lunes 27 de agosto, tras los operativos que realizó la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), un grupo de 300 productores de coca partió desde el municipio de La Asunta con dirección a la urbe paceña para exigir al Gobierno nacional que esta unidad de la Policía se retire de la zona y que el presidente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, sea liberado.

Ayer, la marcha de productores de coca de los Yungas de La Paz arribó a Pongo, desde donde salieron voces que responsabilizan al Gobierno por las tres muertes ocurridas en la población de La Asunta, durante los operativos de erradicación de la FTC.

Personas entrevistadas por la emisora FM Bolivia, que acompaña la marcha, responsabilizan al ministro de Gobierno, Carlos Romero, por esas tres bajas, afirmando que detrás de todo existe un montaje político para descabezar a Adepcoca liderado por Franklin Gutiérrez, detenido en el penal de San Pedro como sospechoso de haber participado en la primera baja policial.

“Nosotros le hemos ayudado a llegar al poder, hemos aportado, lo hemos defendido y ahora nos masacra”, dijo una marchista en el punto de descanso de Unduavi.

SECTORES

Varios sectores, entre los que se cuenta a: la Upea, médicos, magisterio, Conade y algunas juntas vecinales, se sumarán a partir de hoy a la protesta de Adepcoca, que exige que el Gobierno paralice la erradicación, cuya resistencia produjo tres muertes, en cinco días.

Según el dirigente de los maestros José Luís Álvarez, cada una de las fracciones que apoyará a los cocaleros de los Yungas “tiene serias diferencias con el Gobierno”, además deploró “la violencia con la que se quiere acallar las demandas”.

La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz convocó a las células sindicales y maestros de base al recibimiento de mujeres que marchan desde La Asunta rumbo a La Paz el lunes 3 de septiembre a 8.30 en la tranca de Urujara.

El viernes, la Upea se sumó a las protestas de Adepcoca, sector confrontado con el Gobierno por las tareas de erradicación de cultivos en los Yungas paceños.

En el segundo Congreso Nacional de las Plataformas Ciudadanas que se desarrolló el sábado en la ciudad de Sucre, se definió que este sector apoyará las movilizaciones de Adepcoca.

“Por supuesto, no es que vamos a apoyar a los cocaleros sino que los intereses particulares son parte del interés común. ¿Los cocaleros qué piden? Que se respete la Constitución Política del Estado (CPE) porque la reconoce a la coca ancestral y milenaria y el Gobierno ha sacado la Ley 906 que pasa por encima de la CPE”, dijo Iván Arias activista del 21F.

GOBIERNO

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una entrevista de la estatal Patria Nueva, ayer afirmó que no se realizarán nuevas intervenciones en los Yungas, para no poner en riesgo a efectivos policiales. Sin embargo, aclaró que no se renunciará a la erradicación para lo cual se buscarán nuevas estrategias.

“No vamos a desarrollar nuevas incursiones que pongan en riesgo el choque nuevamente de efectivos policiales con grupos armados” aseveró Romero en el canal estatal, quien calificó de “grupo irregular” a la dirigencia de Adepcoca.

Asimismo, aseguró que las muertes que se registraron en San Antonio son por las emboscadas protagonizadas por “grupos irregulares” que estarían operando en el sector.

La autoridad de Gobierno manifestó que la zona del conflicto aglutina a dos sindicatos de la central Puerto Unido.

“Son dos de los seis sindicatos que se han dedicado a resistir de manera violenta utilizando fuerzas irregulares armadas que de acuerdo con versiones han sido entrenados por colombianos que han venido provocando un sistemático terror, violencia y muerte en la zona. Estamos hablando de una zona específicamente San Antonio donde están sucediendo estos tipos de violencia”, aseguró.

APOYO

Por otro lado, la presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Amparo Carvajal, informó que recibirán a los marchistas y a sus hijos con un almuerzo. Recalcó también que recibirán a los marchistas que llegan con sus niños. “Es difícil separar a una madre de sus hijos, más aún cuando estos son pequeños”, aseguró.

