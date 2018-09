Maribel Angus: “Mi tranquilidad no tiene precio”

Ángela Calderón

Maribel Angus (22) debutó este año en la TV como competidora del equipo turquesa del programa El Pasaporte (PAT), pero, luego de tres meses de participación, decidió renunciar.

La hermana de Anabel Angus contó que dio un paso al costado porque no se sentía cómoda en el programa. “Me frustraba y me bajoneaba que no valoren mi esfuerzo. Bajé de peso, no falté al gimnasio y cada vez me exigía más, pero nada fue suficiente, así que me retiré porque mi tranquilidad no tiene precio”, explicó.

A su salida del programa, Angus fue reemplazada por la miss Warnes 2015, Alejandra Molina.

Cerrando ese capítulo, la modelo contó que ahora está enfocada en nuevos proyectos, como su participación en la Expocruz 2018, con la empresa Ron Abuelo. “Las cosas pasan por algo”, finalizó.

Fuente: sociales.com.bo