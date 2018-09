Maridos mirones, tríos en Las Vegas y masturbación en grupo: Paul McCartney habla de la vida sexual de los Beatles

El músico, portada de la edición norteamericana de ‘GQ’, confirma y desmiente en una entrevista reveladora los rumores que habían acompañado desde hace décadas al grupo.

Con motivo del lanzamiento de su nuevo disco, Egypt Station, Paul McCartney está protagonizando una intensa actividad promocional con conciertos sorpresa, apariciones como invitado estrella en los programas más populares de televisión o especiales como el emotivo Carpool Karaoke que protagonizó junto a James Corden. Todo eso ha quedado eclipsado tras leer la entrevista que ha concedido a la edición norteamericana de GQ, de la que el bajista de los Beatles es portada en su próximo número.

En el extenso reportaje de la revista, en el que McCartney habla de episodios poco conocidos como aquella vez que John Lennon se ofreció a trepanarle para aliviar sus migrañas, aborda de forma frontal algunos rumores sobre la vida sexual de los Beatles que habían acompañado siempre a la banda de Liverpool. El bajista confirma que, en efecto, junto a John Lennon y otros amigos organizaban sesiones de masturbación en grupo cuando eran unos adolescentes, en las que Brigitte Bardot y Winston Churchill tenían un rol tan decivisivo como sorprendente.

“Eso fue en la casa de John y era solo un grupo de nosotros”, explica el artista. “Lo hacíamos en lugar de emborracharnos o salir por ahí. […] Estábamos todos en unas sillas, con las luces apagadas y alguien empezó a masturbarse, así que lo hicimos todos”, recuerda. “De repente decíamos cosas como ‘Brigitte Bardot!’ y entonces todos aumentábamos el ritmo. Luego John decía algo así como ‘Winston Churchill’ para cortarnos el rollo”.

“No tenía importancia”, concluye en la entrevista. “Tampoco es el tipo de cosas a la que le das muchas vueltas, aunque sí, suena guarrillo cuando piensas en ello. […] Era una diversión inocente. No hacía daño a nadie. Ni siquiera a Brigitte Bardot”.

El músico también hace memoria y casi confirma que los Beatles vieron cómo su compañero George Harrison perdía la virginidad a los 17 años, y que lo celebraron con aplausos y vitores en el momento del coito. “Sé que teníamos una cama y dos juegos de literas, y si uno de los muchachos traía a una chica se tapaban con una manta y no se notaba mucho excepto un poco de movimiento”, recuerda. “Estas historias se convierten en legendarias y necesito recordar si fueron ciertas”.

Sobre la participación de los miembros del grupo en orgías, McCartney responde de forma cautelosa. “Que yo sepa, no las hubo, aunque tuvimos encuentros sexuales de índole celestial y también había por allí groupies”. Sólo recuerda una ocasión en la que hizo un trío en Las Vegas y asegura que el sexo en grupo nunca le llamó particularmente la atención. “Hubo una vez, cuando estábamos en Las Vegas, donde uno de los chicos de la gira nos dijo: ‘Están yendo a Las Vegas, chicos…¿quieren una prostituta?’ Todos dijimos: ‘¡Sí!’ Yo pedí dos y fue una experiencia maravillosa. Eso es lo más cerca que he estado de una orgía “, confiesa.

“Creo que a John si estaba más en esa onda, porque echando la vista atrás le recuerdo conociendo a algún tipo en un club, volviéndose a casa con la mujer de este porque le gustaba John y quería acostarse con él, y descubriendo al marido mirando” mientras practicaban sexo, recuerda. “Creo que John experimentó un poco más que yo. A decir verdad, a mí no me iban esas cosas. ¿Con la mujer de otro? Tengo clarísimo que no me gustaría que el marido lo supiese. […] Mi [vida sexual] no era particularmente alocada aunque sí que me lo pasé bien. Y bastante a menudo. Así que con eso me conformaba”.

Reflexionando sobre todo aquello, McCartney opina que todas esas experiencias compartidas fueron decisivas para forjar una relación de hermandad entre sus compañeros de grupo. “Creo que al final esta fue una de las fortalezas de los Beatles, esta cercanía forzada que siempre comparo con la de colegas del ejército”

Fuente: revistavanityfair.es