Mártires de risa

Cuando detuvieron a dos militares y siete funcionarios de la Aduana, en marzo de 2017 en la frontera con Chile, las autoridades del vecino país aseguraron que los habían pillado con las manos en la masa, robando camiones. En Bolivia casi todos reaccionaron con un nacionalismo folklórico vergonzante, pues incluso algunos sectores de la prensa se prestaron al show que armó el Gobierno para defender a quienes no merecían crédito. El papelón, cuya cereza en la torta fue una camioneta chilena robada que estaba en poder de la Policía boliviana, no termina de generar bochorno, pues acaban de detener en Potosí a Arsenio Choque Gonzales cometiendo el mismo delito de aquella vez. Choque es uno de los nueve detenidos que el Gobierno boliviano declaró mártires. Lo más indignante de todo es que la gente del Gobierno diga ahora que no sabía nada, tal como ocurrió con el tristemente célebre narco-amauta Valentín Mejillones Acarapi.

Fuente: eldia.com.bo