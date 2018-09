MAS obliga a población a inscribirse y lo hace en oficinas del Estado

Denuncian a traves de redes sociales que en diferentes regiones de Bolivia se aplica esta práctica del partido gobernante hasta con personas de la tercera edad.

MAS obliga a población a inscribirse

Denuncian amedrentamientos si no se inscribe a filas del oficialismo

El adulto mayor muestra la credencial que lo obligaron a obtener.

Militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) obligan a la población, hasta a las personas de tercera edad, a inscribirse al partido oficialista a cambio de “favores” que son en realidad obligaciones que los funcionarios públicos que administran bienes del Estado deben cumplir.

Varias denuncias circulan por las redes sociales y provienen de distintas regiones del país.

“Me he visto obligado hacerle ver a la familia del adulto mayor, lo que está pasando en la oficina del adulto mayor, les digo con ese aprecio y cariño que les tengo, no se hagan engañar porque los están obligando a inscribirse con la entrega de estos credenciales del MAS”, denunció un adulto mayor a través de un canal televisivo de la población de Asención de Guarayos en el departamento de Santa Cruz.

Observó el ciudadano de la tercera edad, que no se puede realizar esta actividad dentro de oficinas del Estado, sí pueden inscribir pero fuera del predio estatal, por lo que la imagen muestra claramente credenciales de inscripción en el Movimiento al Socialismo (MAS).

“Yo no estoy en contra de la política de nadie, pero no se puede inscribir dentro de las oficinas de este, pueden hacerlo fuera, pero dentro está prohibido porque los estatutos no permiten hacer estas actividades de los partidos políticos y nosotros merecemos respeto”, dijo el ciudadano de la tercera edad.

Completó la denuncia el ciudadano, a partir de que la Secretaria de la oficina del Adulto Mayor estaría realizando esta tarea, que está prohibido que haga esas tareas un funcionario público y que de paso utilice oficinas del Estado para tal hecho.

“Hay libros ahí dentro de la oficina para inscribirse, no se hagan engañar porque no les van a dar nada, y quien está haciendo el llenado de las credenciales es la secretaria que trabaja en la oficina del adulto mayor, está obligando, pero no nos dicen para qué es y no estoy de acuerdo”, declaró el señor de la tercera edad.

Asimismo, en el departamento de Oruro un grupo de madres de familia protestan contra un funcionario que las interpela para que se inscriban en los libros del MAS, con el argumento de que le hagan el “favor”, a lo que responde las señoras que no es obligatorio y que no lo van hacer.

El funcionario del municipio dice: “Nosotros pedimos un favor”, y las señoras responden: “Qué favor quieres, ¿para que no te voten de tu trabajo?”.

Entonces las señoras protestan. “Nos quieren obligar a inscribirnos en los libros del MAS, de la Alcaldía eso nosotros no queremos, además te estamos filmando”, le avisan al funcionario del municipio, quien reaciona molesto y pretende sacarlas de la cancha.

Al respecto, el diputado de Santa Cruz del MAS, Edgar Montaño, dijo que la instrucción es inscribir a ciudadanos que quieran voluntariamente inscribirse para votar y sino ofrecerles la militancia, pero deben ser gente que va a poder votar en las elecciones primarias del 27 de enero de 2019.

“Quiero ser enfático y decir que no hay obligación alguna de que se pueda inscribir ni a gente de la tercera edad ni a jóvenes u otra persona, solo se debe inscribir a ciudadanos que vayan a votar el 27 de enero, pero no es obligatorio porque sería para nosotros un retroceso llevar o querer inscribir a gente que no quiera votar”, aseguró Montaño.

El Diario / La Paz