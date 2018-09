Matthew McConaughey reveló el dramático momento en el que salvó la vida de su hijo de 6 meses

“Agarré una pequeña rama y me puse detrás de ella para protegerme. Era un arbusto de cereza casi tan grande como mi dedo meñique y pensé: ‘Esto no me va a salvar en absoluto”, recordó Matthew. “Intenté una estrategia lo más Yoda posible con este carnero y dije, ‘Esta vez no seré yo‘, y el animal estaba tirando patadas en la tierra y todo”.