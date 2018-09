“Me han despedido por ir a trabajar sin sujetador: es sexista”

Foto: iStock.

Cincuenta años después de aquel acontecimiento y después de la corriente #FreeTheNipple en las redes sociales (recordemos que publicar fotografías de pezones masculinos no es un problema, pero está prohibido hacerlo de femeninos), Christina Schell, una trabajadora canadiense, ha presentado una demanda de derechos humanos porque su jefe le exigió que se pudiera ropa interior para trabajar.

“No tiene nada que ver con la política, solo queremos comodidad. A veces es muy molesto tener que llevarlo y más cuando algún gerente ordena que debemos ponérnoslo en nuestro puesto laboral. Es una regla discriminatoria porque solo se aplica a un género”, asegura a ‘CBC‘

No es una moda

Muchos aseguran que es algo pasajero y tachan al ‘braless’ como una tendencia que arrasa entre las famosas “mejor dotadas”. Algunos medios afirman que para ser fiel a a este movimiento se requieren dos condiciones fundamentales: ser atrevida y tener un buen escote. Es cierto que lo que ahora se ha convertido en un recurso estético, fue simbolo de libertad y protesta contra la opresión del cuerpo de la mujer, pero según algunas celebrities como Jennifer López o Kim Kardashian, actualmente “se utiliza como icono de nada y solo es una moda”.

Solo se puede imponer un código de vestimenta específico de género si es demostrable que existe un requisito profesional como por seguridad

Con esta idea es contra la que intenta luchar Schell. Ella quiere que poder ir sin sujetador sea un derecho. “No es una moda. ¿Por qué una mujer no puede trabajar sin sostén en el trabajo?, varios de mis encargados me acosaron en mi puesto por no usarlo“, asegura. Esta cocinera de McDonald’s explica que hasta uno de ellos la pinchó en un hombro para comprobar si lo llevaba. “En este establecimiento somos educados y nadie necesita ver que no lo llevas puesto. Deberías ponertelo ahora mismo”, le increpó su jefe.

Ya sea que los empleados mujeres puedan o no exigir ponerse la ropa interior es un caso que determinará el Tribunal de Justicia de Columbia Británica (Canadá), y aunque no se ha establecido aún una fecha para la audiencia, Schell explica que es una discriminación por género que vulnera los Derechos Humanos, por lo que es un problema que debe solventar esta institución: “Tengo pezones y los hombres también. ¿Qué pasa entonces?”.

“Por tu protección”

Esta trabajadora no tiene sujetadores en su armario porque se deshizo de ellos hace dos años: “Son incómodos y horribles”. En un trabajo anterior, cuando fue camarera del restaurante de un club de golf también tuvo problemas. “No tenía ni idea de que llevar falta sin sujetador era un problema hasta que una semana más tarde mandaron una carta con el nuevo código de vestimenta donde se establecía que ‘las mujeres deben usar camiseta sin mangas o un sostén debajo de la del uniforme”.

Solo queremos comodidad. A veces es muy molesto tener que llevarlo mientras trabajas

Ella, que servía las mesas que se encontraban al aire libre cuando hacía buen tiempo, no encontraba sentido a que alguien le dijera lo que tiene que llevar debajo de su ropa. “Fue absurdo. No entiendo por qué me tienen que dictar algo que no se ve. Al enfrentarme a mi jefe me dijo que esta regla era para que yo me sintiera protegida porque sabía lo que sucedía en los campos de golf cuando el alcohol está involucrado”.

Schell se negó a cumplirlo y fue despedida como resultado. “Lo asuntos con los trabajadores son confidenciales“, asegura Doug Robb, gerente del establecimiento que no ha querido pronunciarse más respecto a lo sucedido. La abogada de oficio, Nadia Zaman, explica que los encargados solo pueden imponer un código de vestimenta específico de género solo si es demostrable que existe un requisito profesional genuino, como por razones de seguridad.

“Es sexista porque no hay un requisito similar para los hombres, así que no pueden justificarlo. Dicen que es para que no distraigan al personal. Pasa lo mismo cuando obligan a una chica a llevar tacones o falda en su puesto laboral. Es una vergüenza“, comenta.

