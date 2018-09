Mesa: El Jefazo tiene en sus manos una “democracia” armada a su imagen y semejanza

El expresidente boliviano Carlos Mesa remarcó que el único camino posible que la sociedad boliviana debe tomar es derrotar el “proyecto totalitario” de Evo Morales con las armas de la democracia verdadera y con un espíritu de paz.

El expresidente Carlos Mesa y el presidente Evo Morales.Foto de archivo (Internet)



La Paz, 3 de septiembre (ANF).- El expresidente Carlos Mesa consideró este lunes que el presidente Evo Morales tiene una democracia a la carta y por eso pretende eternizarse en el poder sin respetar el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016.

“Su decisión de gobernar desoyendo al pueblo está anclada en un hecho terrible. El Jefazo tiene en sus manos una ‘democracia’ a la carta, armada a su imagen y semejanza, adecuada a la satisfacción de sus deseos y construida para que la ‘revolución’ que dice representar se prolongue indefinidamente en el tiempo”, expresó Mesa, mediante una nueva publicación en su blog.

En el referendo del 21F, la mayoría de la población se opuso a una nueva postulación de Morales a la presidencia, sin embargo, el oficialismo, mediante un recurso judicial, logró que el Tribunal Constitucional habilite al Jefe de Estado para las nuevas elecciones en medio de pedidos de respeto al voto por parte de las plataformas ciudadanas y personajes como Mesa.

“Se podrá decir que ‘guerra avisada no mata soldados’, lo que ocurrió es que como el flautista de la fábula, el Jefazo fascinó a millones de votantes, la gran mayoría de ellos seguros de que seguían a un líder democrático que, por fin, conducía a Bolivia por la ruta correcta. El gran drama es que cuando el hechizo se acabó porque el tamaño de la evidencias se hizo más grande que el de la retórica vacía y el de la dimensión brutal de los hechos, lo que tenemos delante es la gigantesca roca de un sistema que se ha apropiado de la democracia y que sigue impertérrito aplastando los derechos ciudadanos a su paso”, agregó.

Mesa apuntó que derrotar un proyecto totalitario con las armas de la democracia verdadera, sobre sus premisas y con un espíritu de paz, es el único camino posible el que la sociedad boliviana, que cree en la libertad, debe tomar.

Entre tanto, el Gobierno insiste que “respetó” el referendo del 21F porque no se modificó la Constitución y la nueva postulación de Morales es a pedido de la misma población que quiere mantenerlo en el Ejecutivo.

El propio Jefe de Estado sostuvo en una reciente entrevista en Paraguay que no es fácil rechazar el pedido de sus seguidores. “El pueblo me pide que vuelva, yo no quiero. (Yo) quiero volver a mi región a cosechar coca, ese es el gran deseo que tengo, pero tampoco es fácil rechazar cuando el pueblo te empuja”, indicó.